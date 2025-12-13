Grande Fratello, Valentina: “La famiglia di Domenico tifa per Benedetta. Lui non voleva fare il padre”

Dopo l'ultimo confronto nella Casa e la restituzione dell'anello, Valentina racconta il dolore per i nove anni con Domenico e la ferita più profonda: il sostegno dei suoi familiari alla relazione con Benedetta.

Mancano pochi giorni alla finale del Grande Fratello, in onda giovedì 18 dicembre, ma fuori dalla Casa il clima resta tutt'altro che sereno. Valentina Piscopo, storica compagna di Domenico D'Alterio, ha deciso di raccontare la sua verità in una lunga intervista a Fanpage, rompendo il silenzio su una vicenda che l'ha profondamente segnata.

L'ultimo confronto con Domenico nella Casa del Grande Fratello

Nel corso dei mesi, Valentina è entrata più volte nella Casa del Grande Fratello per chiedere al suo compagno di prendere le distanze da Benedetta Stocchi, coinquilina con cui Domenico aveva instaurato un rapporto sempre più stretto. L'ultimo confronto tra i due si è concluso con un gesto simbolico ma durissimo: la restituzione dell'anello di fidanzamento da parte di Valentina, segno di una frattura ormai insanabile.

Perché Valentina attacca la famiglia dell'ex fidanzato

A ferirla più di ogni altra cosa, tuttavia, non è stato soltanto l'atteggiamento di Domenico, ma anche la posizione assunta da alcuni suoi familiari, che si sono esposti pubblicamente a favore della relazione con Benedetta, arrivando ad auspicare che Domenico si lasciasse andare ai sentimenti e mettesse fine in modo definitivo al rapporto con Valentina. Una decisione che la donna ha scelto di stigmatizzare per la prima volta in pubblico.

Il bacio tra Valentina e Domenico

La fine di una relazione durata nove anni

"Penso di avere buttato nove anni della mia vita e di essere stata l'unica ad amare davvero", confessa Valentina. "All'inizio mi infastidivano gli abbracci, i baci sul collo e certi atteggiamenti troppo spinti con Benedetta. Quando quelli sono finiti, hanno addirittura cominciato a dormire insieme".

Secondo Valentina, l'uomo visto dal pubblico non corrisponde alla persona che lei ha conosciuto per quasi un decennio: "Il Domenico della Casa non è lo stesso che conosco io. Non lo riconosco più e non posso pensare di passare la vita a rincorrerlo. Abbiamo già vissuto troppe cose, è scorretto riaprire ferite che mi aveva già inflitto in passato".

Dall'arrivo di un figlio alla fine della relazione

Nel corso dell'intervista, Valentina ripercorre anche i momenti più difficili della loro storia, durata nove anni tra continui alti e bassi. Dopo una prima separazione, avvenuta in seguito alla scoperta di alcune conversazioni sul cellulare di Domenico, arrivò una notizia inattesa: la gravidanza. "Non era cercata, ma l'arrivo di mia figlia è stato un miracolo", racconta Valentina, ricordando il tumore al pancreas avuto a soli 17 anni e le difficoltà mediche che le avevano fatto credere di non poter avere figli. "Scoprii di essere incinta di otto settimane quasi per caso".

La reazione di Domenico, però, fu tutt'altro che positiva: "Mi disse che non si sentiva pronto a diventare padre". Una frase che spinse Valentina a chiudere la relazione e ad affrontare da sola i primi mesi di gravidanza. Solo nell'ultimo trimestre ci fu un riavvicinamento, seguito da un tentativo di costruire una famiglia dopo la nascita della piccola Paola. "Una famiglia vera lo siamo stati solo negli ultimi tre anni, dal 2022 al 2025", conclude Valentina, lasciando trasparire tutta l'amarezza per una storia che, alla luce di quanto accaduto nella Casa, sembra ormai definitivamente giunta al capolinea.