Grande Fratello, le pagelle della semifinale: Simona Ventura al veleno (8), Rasha esce in disGrazia (2)

E semifinale fu. Solo una puntata separa ormai la diciannovesima edizione del Grande Fratello dalla sua conclusione, prevista per lunedì 20 dicembre. A intascarsi la bellezza di 110mila euro sarà uno tra Giulia, Jonas, Anita, Grazia e, ma questo lo scopriremo solo al prossimo giro, uno tra Omer e Domenico.

L'ultimo televoto flash della puntata infatti, quello che avrebbe dovuto decretare un finalista tra i due, è slittato alla settimana prossima perché tra un po' partiva Mattino Cinque. Ad uscire quindi, sono stati Simone, Francesca, Donatella, Benedetta e Rasha.

Ecco cosa è successo.

Simona Ventura al veleno - voto: 8

Simona Ventura al Grande Fratello

Entra in studio facendosi subito interprete del pensiero del pubblico da casa: "I posti finali sono cinque e loro sono ancora 11". Poi tira fuori dal cilindro il repertorio dei suoi grandi classici: "a chi tocca non s'ingrugna", "la puntata è pregna", e via di dolce stil novo. Siamo alla semifinale, perciò l'inizio è scoppiettante: "fuoco, cammina con me" annuncia, dimenticandosi che quella non è l'Isola dei Famosi né lei una guerriera Sailor.

Ma Simona Ventura è inarrestabile: per la semifinale ha deciso che li silura tutti. Perciò a Jonas chiarisce subito che "la puntata è lunga e io potrei perdere la pazienza", definisce "addio al fiele" la rottura di Rasha e Omer, se la ride di Donatella e di chi si stupisce che al Grande Fratello si facciano strategie. Ma soprattutto, risponde alle malignità di Rasha sulla chirurgia estetica di Dolce con un sonoro: "Il bue che dice cornuto all'asino".

Simona Ventura maestra di vita - voto: 4

La Ventura che vogliamo è quella che secca i concorrenti, no quella dei discorsoni qualunquisti di belle intenzioni che, poi, non si sa dove vadano a parare. Vale per la pace, la violenza sulle donne come per la predica che si sono presi Donatella e soprattutto Omer, per aver detto - riassumendo - che Simone è il frutto di come l'ha cresciuto la madre Francesca.

La conduttrice e la Bruganelli si sono scagliate su Omer, sostenendo che Simone ha 21 anni e può assumersi da solo la responsabilità delle sue azioni, così come che dai migliori genitori possono venir fuori figli terribili. Blocco completamente fuori fuoco: il punto non era che Francesca dovesse rispondere di quello che dice Simone; semmai che è responsabile di spalleggiarlo sempre. Persino quando ride di alcol e melatonina. Tra madre e figlio comunque, il pubblico non deve aver visto grossa differenza: eliminati una dietro l'altro.

Rasha esce in disGrazia - voto: 2

Se Simona Ventura ha deciso di passare col rullo compressore sui concorrenti, Rasha ha optato per la stessa strategia: però su se stessa. Perché quel po' di immagine positiva che si era costruita nelle puntate precedenti, ad esempio senza retrocedere di un millimetro con l'ex, se l'è distrutta in semifinale.

Prima per com'è finita con Omer, a cui ha ripetuto continuamente che se vuoi bene a una persona, metti da parte l'orgoglio: lei però, intanto, lo ha salutato al mattino a suon di "vaffa". Poi perché lo ha sfidato per tutta la puntata, rinfacciandogli persino di averla mandata avanti per pulirsi la coscienza: la verità è che lei, potendo votare chi far avanzare verso la finale, ha scelto se stessa. Vedere Omer che, nonostante tutto, se la cavava da gran signore, è stata una ferita che il suo ego non ha potuto reggere.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Purtroppo per lei, non ha funzionato nemmeno piangere per gli attacchi subiti (Anita e Cristina Plevani), lamentandosi che la sua storia non è uscita fuori. Assunto irricevibile, dato che è stata una dei protagonisti di questa edizione, sempre al centro dell'attenzione.

Come se non bastasse, è uscita perché nominata dall'amica Grazia che l'ha battuta al televoto flash.

Dolce nuoce gravemente alla salute (delle prime donne) - voto: 2

Dolce Dona

Lo avevamo scritto che Dolce sarebbe stata la kryptonite di Rasha, e tant'è stato: la settimana della bionda nella casa, è stata quella in cui la mora ha tracollato. Anche l'unica in cui Omer ha riso, tra l'altro. Gelosa dell'avvenente bomba bionda, le inquiline si sono scatenate.

In particolare, si sprecano le clip di Rasha: più che madre natura padre chirurgo, si è messa in mostra h24. Del resto, è risaputo: al Grande Fratello si va per operare a cuore aperto, mica per farsi notare. Si arrabbia anche Grazia, definita da Dolce come "forzata" negli atteggiamenti: durante il collegamento col GF Kosovo, la ragazza promette risentita di andarla a cercare oltre l'Adriatico. Fosse la volta buona: così, quando torna, può finalmente spiegare agli altri dov'è questo benedetto Kosovo.

Un minuto di silenzio per Domenico e Benedetta - voto: 4

Domenico D'Alterio

Questo Grande Fratello si è retto sulla vita amorosa di Domenico, suo malgrado: Valentina che entra ed esce dalla casa, il triangolo con Benedetta. E insomma, alla fine questa coppia s'ha da fare: perciò s'è deciso che, a dispetto di una bambina che segue il papà da casa, questa supposta tresca vada magnificata in prima serata.

Perché si guardano in quel modo lì, perché è chiaro che si amino: pure se loro non si pronunciano in merito. Ma gli autori tirano fuori la prova definitiva: la possibilità di lasciarli a microfoni e telecamere spente per un intero minuto, senza dover raccontare cosa è successo in quel tempo tanto lungo.

Gli sventurati risposero sì: perciò è chiaro che hanno qualcosa di segreto da dirsi. Poi che Domenico non avesse capito nemmeno cosa fare, né che avessero accettato più per inerzia che altro, conta poco: quel minuto è la chiave di tutto. Floriana Secondi e Cristina Plevani non hanno dubbi: se non ci fosse niente, avrebbero rifiutato.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Donatella rosica - voto: 6

Dopo essere rimasta scioccata perché non esiste dire che una persona si accoppi al Grande Fratello per visibilità, alla semifinale Donatella ha scoperto che alla fine, per lasciarne solo uno, gli altri devono uscire. Nello specifico, una degli "altri" stavolta è stata lei: nominata da Omer per un televoto flash, Donatella lo ha accusato di essere un giocatore.

Che se lo avesse saputo, la carne gliel'avrebbe cotta più dura.

Insomma: Donatella rosica e non fa niente per nasconderlo. Perde contro Anita e Benedetta e lascia la casa, mentre la Ventura si stupisce di queste anime pure che si sorprendono. Come se non ci fossero 110mila euro in palio.