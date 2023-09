Grande Fratello: chi sono i concorrenti Vip e Nip della prima puntata

Le luci della casa più spiata d'Italia si sono accese ed il Grande Fratello è iniziato. Nella prima puntata Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici, nuova opinionista del reality, ha presentato 15 concorrenti, 10 Nip, ovvero persone 'comuni', e 5 Vip provenienti dal mondo dello spettacolo. Ecco chi sono e cosa fanno.

Concorrenti Vip

Alex Schwazer

Nato a Vipiteno (Bolzano) il 26 dicembre 1984, Alex Schwazer è un marciatore noto per essere stato il campione olimpico nella 50 km a Pechino nel 2008. La sua carriera e la sua vita sono state caratterizzate da notevoli alti e bassi.

Dopo aver ottenuto l'oro olimpico a Pechino nel 2008, nel 2012 è stato squalificato per doping. Alex ha commentato questa difficile fase della sua vita dicendo: "È stata la fine di un tunnel in cui ero entrato, non stavo bene da qualche anno. Pensavo che l'unica via d'uscita fosse il doping. Ho commesso un errore, ma me ne sono reso conto dopo."

La partecipazione alla Casa del Grande Fratello rappresenta per Alex Schwazer una nuova sfida, un'opportunità per esplorare le proprie emozioni e prepararsi per i Giochi di Parigi 2024.

Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è nata il 14 novembre 1970 a Roma ed attualmente ha 52 anni. Dopo essersi laureata in scienze politiche presso l'Università La Sapienza di Roma, ha intrapreso lo studio del teatro con l'obiettivo di diventare un'attrice.

Nel corso della sua carriera, Beatrice Luzzi ha svolto ruoli in televisione, cinema e teatro. Uno dei suoi personaggi più noti è stato quello di Eva Bonelli nella soap opera Vivere, che ha interpretato con successo per tre anni tra il 1999 e il 2001. Riguardo al personaggio di Eva, Beatrice ha commentato: "Eva mi veniva facile come modalità: brusca, diretta. Però come valori, emozioni, obiettivi, relazioni, no. Ed è il motivo per cui l'ho lasciata."

Oltre alla sua carriera di attrice, Beatrice Luzzi ha anche sperimentato il ruolo di conduttrice televisiva, autrice e regista, dimostrando la sua versatilità nell'ambito dell'intrattenimento.

Grecia Colmenares

Nata il 7 dicembre 1962 a Valencia, in Venezuela, Grecia Colmenares si avvicina al mondo dello spettacolo quando è ancora una bambina e a 13 anni fa la sua prima comparsa nella telenovela Angelica. Dopo diversi ruoli secondari nel corso della sua adolescenza, il 1981 le presenta l'occasione di essere protagonista di Rosalinda, accanto all'attore Carlos Olivier. L'attrice si fa trovare pronta e da quel momento interpreta una serie di ruoli che le permetteranno di affermarsi anche in America Latina e in Europa.

Continuando a lavorare anche con co-prudizioni che coinvolgono anche Italia, Spagna e Argentina, Grecia Colmenares si sposa con il collega Henry Zakka, per poi divorziare pochi anni dopo e avviare successivamente un secondo matrimonio, dal quale nascerà il suo unico figlio Gianfranco.

Dopo la parentesi a L'Isola dei Famosi nel 2019, Grecia è pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello, per farsi conoscere fino in fondo dal pubblico che l'ha tanto amata come attrice. "Sono tre anni che volevo tanto partecipare a questo reality.Vorrei mostrarmi per come sono davvero", ha detto a Verissimo.

Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è nato a Roma nel 1976 ed attualmente ha 47 anni. È noto per la sua versatilità come attore, cantante e ballerino. La sua passione per la recitazione è emersa sin da giovane, portandolo a studiare le arti dello spettacolo presso lo I.A.L.S. di Roma. Inizialmente, ha lavorato in campo pubblicitario, ma la sua carriera ha ricevuto una svolta significativa quando è stato notato da Raffaella Carrà, con la quale ha collaborato come ballerino.

La carriera di Massimiliano Varrese si è articolata tra spettacoli teatrali e musical, con notevoli ruoli televisivi come in Carabinieri, Camera Café e La Sacra Famiglia, oltre a partecipazioni cinematografiche in film come Fuoco su di me e Il figlio più piccolo. Massimiliano è anche uno scrittore e condivide la sua passione per le arti marziali come istruttore.

Attualmente è felicemente sposato con Valentina Melis, con la quale ha una figlia.

Samira Lui

Samira Lui è una giovane di 25 anni, nata nel 1998 a Udine e di origini senegalesi. Attualmente, lavora come modella, showgirl e personaggio televisivo.

Dopo aver conseguito il diploma, ha capito che il suo vero interesse era dedicarsi a una carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 2017, ha ottenuto il terzo posto al Concorso di Miss Italia, un'esperienza che ha segnato l'inizio della sua carriera nel mondo della moda e della televisione.

Samira Lui è attualmente fidanzata con il modello Luigi Punzo.

Concorenti Nip

Angelica Baraldi

Angelica Baraldi è una giovane di 26 anni di Modena, laureata in marketing internazionale e attualmente lavora come account manager in un'azienda informatica, specializzata in sviluppo software. Oltre alla sua carriera professionale, Angelica è anche una persona appassionata di sport e ha una grande curiosità per provare diverse discipline sportive.

La sua crescita è stata segnata da una famiglia complicata, ma Angelica ha preso la decisione di allontanarsi dalla sua famiglia per perseguire ciò che riteneva fosse il miglior percorso per il suo futuro. Questa scelta ha portato a una rottura con suo padre, evidenziando la sua determinazione a seguire il proprio cammino indipendente.

Angelica è felicemente fidanzata con Riccardo e ha anche ottenuto la qualificazione per le finali di Miss Mondo Italia. Tuttavia, ha scelto di rinunciare a questa opportunità per concentrarsi sulla sua formazione universitaria e sulla sua carriera lavorativa, dimostrando la sua dedizione verso il suo sviluppo personale e professionale.

Rosy Chin

Rosy Chin è una chef e imprenditrice di 38 anni, celebre per essere la proprietaria di un rinomato ristorante di cucina fusion a Milano. Cresciuta in Italia, ha sviluppato la sua passione per la cucina seguendo le orme di suo padre, che era anch'egli un cuoco e proprietario di un ristorante cinese nella stessa città.

Dopo aver frequentato la scuola alberghiera, Rosy Chin ha deciso di specializzarsi nello stile fusion per creare una fusione armoniosa tra la cucina orientale e quella occidentale, offrendo ai suoi clienti un'esperienza gastronomica unica.

Oltre alla sua carriera culinaria, Rosy è legata sentimentalmente a Paolo La Quosta, anch'egli un cuoco e collega di Rosy. La coppia ha avuto tre figli, creando una famiglia che condivide la passione per la cucina e il mondo culinario.

Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi è originario di Santa Cristina d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Attualmente, lavora come collaboratore scolastico ed ha svolto questa professione sia in Veneto che in Emilia Romagna, precisamente a Piacenza. Nel suo ruolo, è coinvolto nell'ambiente scolastico e ha sottolineato che apprezza molto il suo lavoro, evidenziando anche il buon rapporto che ha con gli studenti e i docenti.

Giuseppe condivide lo stesso cognome di Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, ma ha chiarito che nonostante questa connessione, è orgoglioso del suo cognome e riconosce la sua importanza storica, ma non si considera l'erede diretto dell'eroe Garibaldi.

Paolo Masella

Paolo Masella è un giovane di 25 anni originario di Roma. Lavora come macellaio ed è attualmente single. La sua giornata inizia molto presto, alle 5 del mattino, e lavora sei giorni alla settimana. Paolo non è un appassionato della televisione e ha dichiarato di non aver mai visto il Grande Fratello, né di guardare spesso la TV.

La sua famiglia ha vissuto una separazione, i genitori sono divorziati, e Paolo è cresciuto con sua madre. È un individuo che preferisce evitare i social media e ha una predilezione per la musica degli anni Novanta. Tuttavia, condivide una passione per i viaggi solitari e ha l'obiettivo di visitare le sette meraviglie del mondo, dimostrando una forte determinazione nel realizzare le sue aspirazioni personali.

Anita Olivieri

Anita Olivieri, una giovane di 26 anni proveniente da Roma, partecipa al Grande Fratello con l'obiettivo di sfatare lo stereotipo associato alle bionde e dimostrare che ha molto di più da offrire.

Nel campo professionale, Anita lavora nel marketing ed è molto competente, con tre lauree all'attivo. Tuttavia, nonostante il successo professionale, ha raggiunto un punto in cui si è resa conto di non essere felice. Questa consapevolezza l'ha spinta a cercare la libertà e l'autenticità nella sua vita, portandola a partecipare al Grande Fratello come un modo per esplorare se stessa e le sue passioni. Cresciuta con una madre rigida e una nonna dallo spirito libero e eccentrico, Anita sembra essere una persona che cerca un equilibrio tra queste due influenze nella sua vita.

Letizia Petris

Letizia Petris è nata l'8 giugno 1999 a Cesena ed è laureata in Comunicazione e Marketing. Attualmente, svolge il mestiere di fotografa a Coriano, in provincia di Ravenna, dopo aver lavorato in un noto locale di Riccione.

La sua infanzia è stata influenzata dal fatto che i suoi genitori si sono conosciuti a San Patrignano, un centro di recupero, e lei ha trascorso i primi anni della sua vita lì.

Letizia ha diverse passioni, tra cui gli animali e i tatuaggi. Partecipa al reality con la speranza di vivere una rinascita personale dopo molte sfide e sacrifici.

È anche attiva su Instagram, dove condivide la sua vita attraverso immagini che mostrano il suo stile, la sua famiglia e i suoi amici. Ha accumulato una base di seguaci di oltre 28mila persone su questa piattaforma.

Lorenzo Remotti

Lorenzo Remotti, 37 anni, svolge il mestiere di calzolaio nella sua vita. Nel descrivere la sua professione, sottolinea l'antichità di questo mestiere, definendolo come uno dei più antichi al mondo. Nonostante possa aver incontrato alcune critiche o prese in giro in passato, Lorenzo porta il suo grembiule con grande orgoglio.

La bottega di calzolai è di proprietà di sua moglie Mariella, con la quale ha avuto un figlio di nome Dante. Questo dettaglio sottolinea il coinvolgimento della sua famiglia nel mondo del calzolaio, creando un legame tra la sua vita personale e professionale.

Giselda Torresan

Giselda Torresan, nata il 27 luglio 1989 ad Asolo, in provincia di Treviso, ha 34 anni ed è attualmente un'operaia. Dal 2010, lavora come operaia turnista in una ditta specializzata nel stampaggio di materiali plastici a Borgo de Grappa.

Le passioni di Giselda includono i viaggi e la fotografia, dimostrando un interesse per l'esplorazione del mondo e la cattura di momenti significativi attraverso l'obiettivo della sua fotocamera. Inoltre, Giselda ama i gatti ed è responsabile di una colonia di questi adorabili animali.

Marco Fortunati

Marco Fortunati, 31 anni, è di Bologna. Oltre a essere un maestro di sci, nella vita è anche istruttore di kite e un taxista. Vive con la fidanzata Francesca.

Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi è nato il 25 aprile del 2002 a Parma, sotto il segno zodiacale del Toro, ha molte interessanti sfaccettature nella sua vita.

Nonostante la sua giovane età, Vittorio è già laureato in Ingegneria gestionale e gestione industriale, laurea conseguita presso l'Università della sua città natale. Ma le sue aspirazioni non si limitano al mondo accademico: ha anche intrapreso una carriera nel settore della moda, lavorando come modello. Il giovane gieffino ha avuto l'opportunità di sfilare per rinomati brand come Dolce&Gabbana e Missoni.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello ha un profilo Instagram con oltre 7.000 follower, tra i suoi fan c'è anche Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin. Su TikTok, dove è anche creator di contenuti, conta quasi 12 mila follower.