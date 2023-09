Can Yaman, una foto a Venezia con la nuova concorrente nip del GF alimenta la polemica

Una foto che vede insieme Can Yaman e una concorrente nip della prossima edizione del Grande Fratello sta alimentando una polemica nata intorna alle scelte compiute dagli autori del reality, in partenza il prossimo 11 settembre. Lo scatto risale a un anno fa, quando sia la concorrente in questione che l'attore turco si trovavano al Festival di Venezia.

La futura gieffina in questione è Letizia Petris, 24 anni, di Riccione. Fotografa di professione, su Instagram vanta 15.300 follower ed è discretamente conosciuta anche su Twitch. Proprio sul suo profilo Instagram, come ha fatto notare Deianira Marzano dopo parecchie segnalazioni, si può rintracciare la foto (nell'album di stories "Venezia") che la vede abbracciata e in posa accanto a Can Yaman. Dettaglio che alimenta una polemica in realtà più vasta e non ristretta alla sola Letizia Petris.

La polemica intorno ai nip del GF

Vittorio Menozzi, Giselda Torresan e Letizia Petris sono i tre concorrenti non famosi della prossima edizione del GF, che, nelle intenzioni di Piersilvio Berlusconi, dovrebbe lasciarsi alle spalle le derive trash degli ultimi anni. Se ai tempi dell'ultima versione del format originale (era il 2019) i concorrenti nip erano davvero sconosciuti, i tre scelti dagli autori di Alfonso Signorini vantano invece un certo seguito social. Un modello da 7500 follower, un'influencer ecologista da 135.000 e una fotografa da oltre 15.000 non sono esattamente dei "signori nessuno". Da qui la maggior parte delle critiche per il casting.