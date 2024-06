Uomini e donne, Brando e Raffaella sorprendono i fan: la decisione è vicina

Quest'anno il Trono Classico di Uomini e Donne ha regalato il lieto fine solo ai tronisti maschi. Uno dei tre fortunati a lasciare il programma con la sua corteggiatrice è stato Brando Ephrikian, uscito con Raffaella Scuotto in una delle scelte più tormentate ed emozionanti della stagione.

La distanza e il desiderio di convivenza di Brando e Raffaella

Nonostante i chilometri che li dividono - lui è di Treviso, lei vive a Napoli - la loro relazione procede a gonfie vele, come hanno sottolineato durante l'intervista a Casa Lollo, il format ideato da Lorenzo Pugnaloni e condiviso dal giornalista sul profilo ufficiale del programma. I due protagonisti del dating show hanno raccontato che, usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi, l'impatto è stato particolarmente forte. Nei primi giorni sono emersi aspetti dei rispettivi caratteri che nei mesi precedenti, durante le esterne, non erano venuti fuori. "Il nostro rapporto" ha spiegato Brando, "come quello di tutte le coppie, vive di momenti up and down, ma questi ultimi sono legati a piccole cose, che però possono ingigantirsi. Io cerco di capire i miei errori e correggerli".

Il trevigiano, inoltre, si è detto contento della complicità che si è instaurata con Raffaella. "In lei ho scoperto una persona matura, con grande responsabilità, ma che sa anche giocare, anche se la devo spingere". Pensiero condiviso al cento per cento anche dall'ex corteggiatrice, anche se sostiene che spesso e lei a dover spingere il suo ragazzo.

Raffaella e Brando dopo la scelta

La distanza, comunque, potrebbe essere presto accorciata. Brando ha detto che sta pensando di iniziare a convivere con Raffaella. "Appena usciti dal programma non ci pensavo, c'erano tante cose che non sapevamo l'uno dell'altro. Ora, con il passare delle settimane, mi rendo conto che più stiamo lontani e più stiamo peggio, più stiamo insieme e più stiamo meglio. Quindi ci sto pensando fortemente".

"Non sono un tipo che sta dietro allo smartphone, dietro ai messaggi, quindi non sono molto sentimentale al telefono" ha aggiunto "E lei sente delle mancanze che io non voglio dare, ma che comunque avverte. Vorrei spezzare, togliere questo elemento alla relazione, avvicinandomi", ha spiegato l'ex tronista, che nell'ultimo viaggio per incontrare la sua fidanzata, è stato sorpreso dallo sciopero dei treni, e costretto a una vera via crucis per raggiungerla.

Uomini e Donne, due protagonisti del programma si sono detti addio: la dichiarazione ufficiale

A proposito delle voci di crisi circolate sul web, perché i follower hanno notato che Brando non ha messo alcuni like ai post di Raffaella, entrambi hanno precisato che il loro rapporto va oltre queste cose e nessuno dei due ci fa particolarmente caso. Infine, Brando ha parlato della macumba che li perseguita durante i viaggi. Prima dello sciopero dei treni, nella precedente vacanza, il trevigiano era stato colto da malore e ad assisterlo ci aveva pensato la sua fidanzata, che al ritorno gli aveva dedicato dolcissime parole in un post condiviso sul suo profilo Instagram.