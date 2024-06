Uomini e donne, Mario Cusitore su Ida Platano "Quando le ho detto che ero innamorato, ero serio"

L'edizione di Uomini e donne conclusa a maggio ha avuto tra i suoi protagonisti Mario Cusitore, lo speaker radiofonico sceso sul parterre del dating show per corteggiare Ida Platano, la tronista che, per la prima volta nella storia del programma arrivava dal Trono Over.

Mario Cusitore: La discussa esperienza a Uomini e Donne

Nonostante le sue dichiarazioni d'amore, il percorso del partenopeo all'interno del programma è stato molto controverso, oggetto di numerose segnalazioni che lo hanno messo in cattiva luce sia agli occhi della tronista che a quelli del pubblico e degli opinionisti, in particolare di Tina Cipollari che lo ha osteggiato in qualsiasi modo, non credendo alla sua buona fede.

Mario in queste ore si è raccontato a Fanpage, spiegando il suo o rapporto con Ida e chiarendo il senso di alcune segnalazioni. L'ex corteggiatore ha confermato che, dopo la fine del programma, ha provato a riconquistare Ida, senza riuscirci, nonostante la sua convinzione che sarebbero "potuti diventare una coppia mai vista prima d'ora nella storia del dating show".

IL tentativo di riconquistare Ida Platano

"Un mese fa sono ritornato a Brescia, sono partito da Napoli di notte. È andata male - ha spiegato Mario - L'ho aspettata al negozio una volta arrivato, era mattina. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l'ultima segnalazione. Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre".

Ida Platano sul Trono di Uomini e donne

Nonostante il viaggio del suo ex corteggiatore, Ida non si è lasciata intenerire: "Era arrabbiata, tesa. Le condanno solo il fatto che ha sempre creduto alle segnalazioni, ma non ha mai dato credito alle cose belle. Ero andato da lei per chiederle scusa, sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz'ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo".

Pochi giorni fa, Mario ci ha riprovato, ma la porta della tronista è ancora chiusa "Le ho mandato una lettera con il mio numero, dei pupazzi e dei fiori, ma non mi ha mai chiamato. Le ho mandato pochi giorni fa un'altra lettera, le ho detto che ci ho provato ma non posso più andare a Brescia perché rischio di perdere il lavoro. Le ho chiesto di riflettere, ma non ho ricevuto risposta".

Mario Cusitore porta ancora il tatuaggio che si era fatto per Ida, una scelta, anche questa, che aveva suscitato numerose critiche. "Non avrei motivo di cancellarlo, Ida ha fatto parte di un percorso. Quando le ho detto che ero innamorato, ero serio. Non mi hanno creduto, ma io lo sentivo", ha affermato lo speaker di Radio Kiss Kiss.

La verità sulle segnalazioni arrivate a Uomini e donne

Riguardo alle accuse di aver avuto un flirt con Mariangela Pacella e Melissa Riva, Mario ha respinto entrambe le accuse, sostenendo che con Mariangela non c'è mai stato alcun incontro e con Melissa, la famosa bionda del B&B erano solo amici. "Non è successo niente tra me e Melissa, siamo solo amici", ha confermato Mario.

Poi ha aggiunto: "Quel giorno avevo appuntamento con Eva Grimaldi, Guillermo Mariotto in un bar del centro, a Napoli, perché dovevamo andare a una festa di compleanno. Queste persone non sono più venute, ma io ero già lì. Melissa dormiva in un B&B che si trovava vicino a quel bar e sono andato da lei mezz'ora per fare una chiacchiera".

Uomini e donne: Mario Cusitore vuole da Ida una seconda possibilità, la reazione di Maria

Mario ha chiarito anche il motivo che lo ha spinto a negare la sua presenza al Bed and breakfast: "Sono andato in quel B&B alle 18.30, era un venerdì pomeriggio. La portiera del B&B che mi ha visto entrare, alla quale ho anche detto che andavo a trovare un'amica, ha detto che io sono uscito da lì alle 10 di mattina. Non è vero, perché la mattina seguente ero a Teverola per misurare il vestito della scelta. La segnalazione è nata con una bugia. Se la portiera avesse detto la verità, io non avrei avuto problemi, perché ero solo andato a trovare un'amica. Questa è la verità".