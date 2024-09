Grande Fratello, Beatrice Luzzi a Verissimo assolve la frase omofoba di Lino: “Bisogna contestualizzare”

Beatrice Luzzi, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite a Verissimo, dove ha parlato del suo nuovo ruolo di opinionista, del legame con la sua famiglia e delle sfide post-reality. Durante l'intervista con Silvia Toffanin, ha anche affrontato temi delicati come l'assenza del padre, il suo rapporto con l'amore e la controversia sulle frasi omofobe di Lino Giuliano.

Beatrice Luzzi a Verissimo

L'ex protagonista di Vivere nel salotto di Canale 5 si è detta pronta a tornare in televisione, questa volta nel ruolo di opinionista accanto a Cesara Bonamici. Durante l'intervista, Beatrice ha espresso la sua gratitudine per questa nuova opportunità, dichiarando: "Non me l'aspettavo, sono molto riconoscente alla rete per questa opportunità. So che come opinionista cercherò di essere più ironica e meno coinvolta sicuramente. Con Cesara non vedo l'ora, ci sarà tanta ironia."

Durante la permanenza nella casa più spiata d'Italia, l'ex protagonista di Vivere fu colpita da un grave lutto, la perdita del padre Paolo. "Non ti ci abitui mai davvero all'assenza di chi ama - ha raccontato - Anche mia madre fa fatica, vuoi anche per i problemi di salute che ha. Però mio padre lo sento vicino e so che è felice per me."

Beatrice e Giuseppe a Verissimo dopo il GF 17

Beatrice ha anche parlato del suo rapporto con i figli, Elia e Valentino, che le hanno fatto più d'una sorpresa durante la permanenza della loro mamma nel programma di Canale 5: "I primi mesi post-reality sono stati una vera e propria riabilitazione. Ho dovuto capire cosa avevo vissuto e recuperare il legame con i miei figli."

Il tempo per l'amore e le relazioni nella Casa

La nuova opinionista ha rivelato di non avere molto tempo per l'amore, specificando che non è mai stata una persona incline alla vita di coppia: "Non credo di avere tempo per l'amore e non sono mai stata una da coppia. Anche con Alessandro, siamo diventati subito genitori, ed è per questo che siamo durati tanto. Forse mi sono abituata a stare tanto da sola. E più che corteggiatori ho tante corteggiatrici."

Riguardo ai rapporti instaurati all'interno della Casa del Grande Fratello, Beatrice ha ammesso di essere rimasta in contatto solo con tre ex coinquilini: Fiordaliso, Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi, con cui ha iniziato a confrontarsi più frequentemente dopo il reality e dopo il loro incontro a Verissimo propiziato da Silvia. "Ci siamo incrociati qui quando mi hai fatto la sorpresa, poi abbiamo fatto il viaggio in treno insieme, quindi poi ci siamo dovuti scambiare il numero e da lì praticamente ci siamo confrontati quotidianamente, scambiati consigli, questa rehab l'abbiamo fatto anche insieme".

La controversia sulle frasi omofobe

Un tema delicato trattato durante l'intervista a Silvia Toffanin è stata la vicenda riguardante Lino Giuliano, concorrente del Grande Fratello al centro di una polemica per un commento omofobo sui social, quando ha risposto ad un post di Enzo Bambolina. Silvia Toffanin ha chiesto a Beatrice un parere su quanto accaduto e sulla possibilità che Lino non possa entrare nella Casa: "Credo che faccia parte un po' del suo personaggio quel commento. Voglio dire, nel momento in cui si è scelto credo che ci si aspettasse dei commenti del genere".

"Devo dire la verità, se è quello che ho letto io è chi gli ha scritto che secondo me è andato anche un po' fuori le righe, un mancanza di privacy qualora fosse vero o di diffamazione qualora non lo fosse - ha continuato Beatrice - Certamente il suo commento è stato all'altezza della domanda, però bisogna anche contestualizzare". E poi "è stato un commento gravissimo. Il Grande Fratello serve a discutere anche di queste cose, a confrontarsi su queste cose, a farne una discussione sociale. Può essere utile".