Grande Fratello: Lino Giuliano a rischio squalifica? Insulti omofobi sulla pagina ufficiale del programma

Lino Giuliano, il concorrente di Temptation Island 2024 scelto da Alfonso Signorini come personaggio VIP per la nuova edizione del Grande Fratello, rischia di essere eliminato ancor prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Il barbiere partenopeo, noto per il suo carattere esuberante, è al centro di una bufera mediatica dopo aver rivolto gravi insulti omofobi, poi cancellati, sulla pagina ufficiale del reality show.

La prima grana per Alfonso Signorini

Solo ieri, durante la prima puntata di Verissimo, Cesara Buonamici aveva confermato la partecipazione dell'ex fidanzato di Alessia Pascarella al Grande Fratello, che prenderà il via il prossimo 16 settembre. La vice direttrice del TG5 aveva elogiato Giuliano, definendolo un personaggio capace di portare divertimento all'interno della casa: "Con otto puntate di Temptation Island ha conquistato tutti, è molto sicuro di sé, è sicuro di piacere. Evidentemente ha un riscontro nel pubblico femminile, sarà divertente vedere come reagiscono alle sue avances, ai suoi corteggiamenti. Penso che ci farà molto ridere, ne sono sicura".

Tuttavia, le sue parole sono apparse subito eccessivamente generose nei confronti di Giuliano, che oggi ha smentito qualsiasi pretesa di simpatia con una serie di commenti omofobi rivolti a Vincenzo Galasso, conosciuto con il nome d'arte Enzo Bambolina, noto presentatore napoletano e tiktoker con oltre 300.000 follower. Galasso, in maniera ironica, come ha affermato in una room su X, aveva commentato il post ufficiale che annunciava l'ingresso di Lino nel reality con la frase: "Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare".

Enzo Bambolina insultato da Lino Giuliano

La reazione di Giuliano è stata immediata e offensiva: "Come ti piacerebbe! Sembri l'omino Michelin, se ti fai il trapianto di capelli sei più credibile". Ma l'attacco non si è fermato qui, poiché Lino ha rincarato la dose con un insulto più pesante: "Ric.hione di mer.d, domani ti vado a denunciare. Ma stai perdendo la testa, mezzo scemo?".

Sebbene il commento sia stato successivamente cancellato, gli screenshot dell'insulto erano già stati catturati da numerosi utenti indignati, alimentando una polemica che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al Grande Fratello. Un'eliminazione prima dell'inizio sarebbe un segnale da parte della produzione, che, seguendo le direttive di Pier Silvio Berlusconi, mira a eliminare il trash dai reality show.