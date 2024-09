Grande Fratello, Lino Giuliano: la produzione valuta l’esclusione mentre lui consulta gli avvocati

Gli ultimi rumors intorno alle frasi omofobe di Lino Giuliano dimostrano che la questione, nonostante le scuse pubbliche del futuro gieffino, non è ancora del tutto chiusa."

Le polemiche attorno a Lino Giuliano continuano a crescere dopo le frasi omofobe scritte sul profilo Instagram del Grande Fratello, in risposta alla provocazione di Enzo Bambolina, influencer napoletano. Nonostante le scuse pubbliche rilasciate dall'ex fidanzato di Alessia Pascarella, sembra che la situazione non si stia placando, ma rischia di precipitare e nuovi sviluppi potrebbero cambiare drasticamente il suo futuro televisivo.

Le parole Oomofobe al centro del caso mediatico e le possibili conseguenze

Il clamore suscitato dalle frasi dell'ex di Temptation Island, che, rivolgendosi al conduttore napoletano, ha scritto sul profilo social del programma di Alfonso Signorini: "Ric.hione di mer.da, petteggolo, domani ti vado a denunciare. Ma stai perdendo la testa, mezzo scemo?", potrebbe costare al ragazzo l'esclusione dal reality show. Il post cancellato era la risposta ad una provocazione di Bambolina che, dopo l'ufficializzazione dell'ingresso di Lino al Grande Fratello aveva scritto "Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare".

Deianira Marzano, influencer sempre attenta agli sviluppi legati ai reality, ha rivelato nelle ultime ore che il Grande Fratello starebbe valutando l'esclusione di Lino dal programma. Stando alle parole di Marzano, scritte nelle sue storie di Instagram, la produzione del GF avrebbe comunicato la possibilità di prendere provvedimenti seri nei confronti del concorrente per le affermazioni ritenute offensive da una larga fetta del pubblico.

L'influencer Enzo Bambolina

Ma non è tutto. Sempre secondo la Marzano, Lino avrebbe già coinvolto i suoi avvocati per valutare il contratto stipulato con la produzione, nel tentativo di capire quali siano le eventuali conseguenze legali della sua possibile esclusione dal programma. Dopo che le sue parole hanno suscitato una forte indignazione sui social, Lino ha cercato di calmare le acque chiedendo scusa pubblicamente. Tuttavia, sembra che la questione non sia ancora risolta.

L'esclusione dal reality show sarebbe un colpo duro per Lino, che rischia di vedere compromessa la sua immagine pubblica a causa delle sue affermazioni. La valutazione legale da parte dei suoi avvocati potrebbe essere un tentativo di proteggere i suoi interessi, ma allo stesso tempo potrebbe rendere più difficile una risoluzione amichevole con la produzione.