Grande Fratello: “Beatrice Luzzi? È come una strega di Macbeth”, il giudizio dei concorrenti sull'opinionista

Alcuni concorrenti del reality show si sono riuniti per commentare i giudizi delle due opinioniste del programma, temendo in particolare quelli dell'ex gieffina, che sa come influenzare le dinamiche della Casa.

Beatrice Luzzi, ex gieffina e ora opinionista accanto a Cesara Buonamici, continua a dividere i concorrenti del Grande Fratello con il suo stile provocatorio e pungente. Luca Calvani, Iago Garcia e Shaila Gatta hanno espresso le loro perplessità riguardo ai suoi interventi, sottolineando il suo atteggiamento spesso incomprensibile e provocatorio. Ma se c'è una cosa certa, è che Luzzi sa come accendere discussioni e tenere tutti sulla corda, svolgendo perfettamente il suo ruolo di opinionista che non passa inosservata.

Un'opinionista divisiva e tagliente

Luca Calvani, parlando con Iago Garcia e Shaila Gatta, ha espresso un parere piuttosto controverso su Beatrice. "Beatrice è strana, molto strana. Fa delle cose che ogni tanto non inquadro. Ed è come se dicesse al pubblico 'allora mi metto di traverso nella maniera opposta'. Io le scelte che fa non le capisco," ha confessato l'attore, sottolineando come Luzzi sembri voler assumere sempre il ruolo del "bastian contrario". "Fa l'avvocato del diavolo, è come se volesse provocare. Fa dei ragionamenti sensati e coerenti, ma ogni tanto non la capisco."

Le parole di Calvani riflettono un sentimento di ambivalenza: da un lato riconosce l'intelligenza di Beatrice e la sua capacità di stimolare discussioni, dall'altro non riesce a comprendere fino in fondo il suo approccio. "Tira fuori spunti e tante cose, però davvero faccio fatica," ha aggiunto, esprimendo un disagio condiviso anche da altri nella Casa.

Shaila teme il giudizio di Beatrice

Iago Garcia ha rincarato la dose, paragonando Beatrice a una figura letteraria oscura: "Sono d'accordo però attenzione perché lei è intelligente come la strega di Macbeth. Sì, lei è come una delle tre streghe di Macbeth." Un'immagine che evidenzia la sua capacità di manipolare le dinamiche della Casa con astuzia e arguzia, alimentando discussioni che spesso mettono in difficoltà i concorrenti, frutto anche della sua recente esperienza in quello che era il loft di Cinecittà, prima che gli studi del reality show si trasferissero ai Lumina Studios.

Anche Shaila Gatta non ha nascosto la sua preoccupazione nei confronti delle critiche di Beatrice, soprattutto ora che ha deciso di fare un passo indietro nella relazione con Javier Martinez. "Poi vabbè lei fa il suo lavoro, diciamocelo dai. Se non provoca cosa sta a fare lì? A ricamare l'uncinetto?", ha scherzato Shaila, manifestando però un'evidente tensione in vista della prossima puntata in diretta. "Io mi preparo già a domani sera. Pensa quante me ne dirà adesso. Sono già pronta a quello che può succedere."

La tensione dell'ex velina è palpabile, ma Calvani ha cercato di rassicurare Shaila, ricordandole che il ruolo delle opinioniste è proprio quello di mettere alla prova i concorrenti. "Siamo qui anche per farci sfruculiare con le loro domande dalle opinioniste, quando lo faranno noi subiremo sorridenti. Tu stai tranquilla che tanto tocca a tutti e alla fine siamo anche qui per questo," ha detto l'attore cercando di rassicurare l'ex velina che fino ad oggi si è rivelato un personaggio molto ambiguo.

Beatrice Luzzi, che in queste prime settimane non è stata esente da critiche, con il suo modo tagliente e diretto, continua a essere una figura divisiva. Da una parte c'è chi apprezza la sua intelligenza e il suo ruolo provocatorio, dall'altra c'è chi fatica a comprendere le sue scelte e il suo atteggiamento spesso pungente. Ma, come ha giustamente notato Shaila, il suo lavoro è proprio quello di innescare reazioni e far discutere. E in questo, Beatrice sembra riuscirci perfettamente.