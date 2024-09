Beatrice Luzzi del Grande Fratello replica alle accuse di bigottismo di Stefania Orlando e Myrta Merlino

Beatrice Luzzi sta sperimentando sulla propria pelle quanto sia difficile il ruolo di opinionista al Grande Fratello. Nella precedente puntata del programma, l'ex protagonista di Vivere ha espresso alcuni giudizi su Shaila Gatta che non sono piaciuti a molti personaggi dello spettacolo, tra cui Stefania Orlando e Myrta Merlino.

Il giudizio divisorio su Shaila Gatta

Secondo la nuova opinionista del programma, che da quest'anno affianca Cesara Buonamici, il comportamento dell'ex velina era stato irrispettoso verso i suoi coinquilini maschi: "La donna è libera, ma in una situazione del genere la sua libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali", ha affermato Beatrice. Shaila ha subito replicato: "Non è una mia responsabilità quello che pensano gli altri e penso di non aver fatto male a nessuno. È un problema loro se sono in difficoltà. Mi piace provocare perché sono una donna libera e va bene così."

Le accuse all'opinionista del Grande Fratello

Contro l'affermazione di Beatrice Luzzi sono intervenute Myrta Merlino e Stefania Orlando. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha dichiarato: "Noi abbiamo fatto delle battaglie pazzesche, perché quando le ragazze si mettevano la minigonna si diceva 'l'ha violentata, se l'è cercata', e questa è una battaglia culturale già fatta, degli impulsi dei maschi a noi non ce ne frega niente".

Così la giornalista ha tuonato contro le affermazioni di Beatrice Luzzi, aprendo poi un dibattito in studio. "Gli impulsi sono gli uomini che devono tenerli a bada, non è che siamo noi che dobbiamo stare attente. Mi sembra una frase un po' bigotta che ci riporta indietro nel tempo, quando si pensava che la donna dovesse mettere da parte il suo sex appeal per essere accettata come gli uomini."

Shaila durante una puntata del reality show

La replica di Beatrice Luzzi

Nel breve prologo, l'ex gieffina si è detta contenta di aver suscitato l'interesse delle colleghe ed essere stata vista come un esempio divisivo, proprio perché la sua opinione aveva spaccato il web, tra chi la accusava e chi la difendeva. "Avevo premesso che si parla di una Casa dove si vive 24 ore su 24 come una grande famiglia per giornate, settimane e mesi, sotto gli occhi delle telecamere di gente di tutti i tipi che guarda, e questo non è un piccolo dettaglio", ha detto l'attrice in una sua storia su Instagram.

"Perché un conto è prendersi delle libertà a casa propria, o in una discoteca, o magari in un locale, dove le persone a cui queste libertà sono rivolte hanno la possibilità di accoglierle, approfondirle o invece rifiutarle - ha spiegato l'opinionista - In quella Casa i condizionamenti sono molti, e quindi questa libertà, fino in fondo, non esiste. Quindi partiamo da questo presupposto?".

E ancora: "In secondo luogo, il concetto che ho espresso è che la libertà della donna finisce laddove comincia quella dell'uomo. E, soprattutto, anche la sua dignità. Quindi stiamo parlando del rispetto che si vuole per le donne e del rispetto che noi donne dobbiamo agli uomini. Strusciarsi in quel modo sopra a un uomo, il quale, data la situazione, non può reagire liberamente, e magari poi il pomeriggio strusciarsi su un altro, e la mattina dopo preannunciare di farlo su un terzo, secondo me non è propriamente libertà".

Grande Fratello: Javier Martinez e Shaila Gatta si baciano e non è solo un gioco!

"Io questa la chiamerei piuttosto mancanza di rispetto, un po' per se stessi, un po' per l'uomo che diventa, in questo modo, oggetto. Questa è la mia riflessione. Se noi donne pretendiamo rispetto per noi, secondo me dobbiamo darlo anche agli uomini", ha concluso Beatrice Luzzi, che stasera durante la quarta puntata del programma potrebbe ritornare sull'argomento