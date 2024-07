Grande Fratello: Beatrice Luzzi fa pace con un noto personaggio con cui aveva litigato nella Casa

Finito il Grande Fratello e passata l'adrenalina dei mesi trascorsi nella Casa più spiata d'Italia, alcuni concorrenti hanno sotterrato l'ascia di guerra con le persone con cui avevano litigato e ripreso un dialogo iniziato in passato e interrotto durante la partecipazione al programma di Alfonso Signorini. Beatrice Luzzi, per esempio, sembra aver fatto pace con Jane Alexander.

Il litigio e la pace tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander

Le due attrici avevano discusso dopo un'affermazione di Beatrice che, durante una puntata, aveva rivelato che l'idea di essere paragonata a Jane Alexander le dava fastidio perché quest'ultima le aveva sfilato il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa, in malissimo modo. "Quella parte era mia. Fu una svolta abbastanza grave", disse a Fiordaliso.

Alfonso Signorini non si lasciò sfuggire la dichiarazione della sua concorrente e organizzò subito un confronto tra le due attrici. "Vorrei sapere in che modo io ti avrei sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa," esordì Jane. "Oggettivamente ancora oggi, credo che quel ruolo fosse giusto per me," replicò Luzzi. "Da quello che so, ti hanno doppiata. Vuol dire che non eri proprio precisa. Non è una bella cosa. Forse ero più adatta io."

Jane Alessander al Grande Fratello

"Tu hai detto che io ho fatto qualcosa per averlo. Mi dispiace che qualcuno ti abbia fatto capire questa cosa, perché hai alluso a qualcosa che io avrei fatto per ottenere il ruolo." Alexander quella sera mostrò anche una lettera di Cinzia TH Torrini, regista di Elisa di Rivombrosa, dove spiegava che nella rosa dei nomi finali non c'era quello di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: "Abbiamo in mente un progetto insieme"

"Ti chiedo scusa, probabilmente mi hanno riferito male. Ero sicura di quello che mi avevano detto, ma comunque non volevo alludere a quello che pensavi tu dicendo 'in malo modo', non che tu fossi scesa a quel genere di compromessi per ottenere il ruolo." In quella puntata Alfonso offrì a Jane la possibilità di partecipare al reality come concorrente, ma lei, dopo averci riflettuto, non accettò la proposta.

A distanza di mesi, le due colleghe hanno fatto pace. Sul profilo Instagram dell'ex concorrente del Grande Fratello, che in questi giorni sta facendo sognare i fan per il possibile ritorno di fiamma con Giuseppe Garibaldi, è stata condivisa una foto con Jane e Luzzi sorridenti in macchina. "What else?" ovvero "Cos'altro?" si legge nella didascalia che accompagna il post.