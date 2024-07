Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: "Abbiamo in mente un progetto insieme"

Che siano una coppia o solo amici, è indubbio che Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi del Grande Fratello riescano sempre a emozionare i loro fan ogni volta che appaiono insieme o interagiscono sui social. L'ex protagonista di Vivere sta incontrando i suoi follower in vari eventi organizzati in diverse città.

Progetti futuri e indiscrezioni

Durante il meeting tenutosi a Milazzo lo scorso fine settimana, anche Giuseppe Garibaldi è stato invitato. I due si sono mostrati molto affiatati, lasciando alle spalle le tensioni che avevano caratterizzato gran parte del loro percorso all'interno del reality show. Usciti dal programma e terminate le interazioni con i coinquilini che avvelenavano la loro relazione, la chimica tra i due ex gieffini è tornata prepotentemente in primo piano.

Nella città siciliana, oltre a ballare lenti e dedicare attenzioni ai fedeli fan, Beatrice e Giuseppe hanno parlato anche dei loro progetti futuri, sebbene l'attrice non abbia menzionato il provino che ha fatto per Tale e Quale Show. Sembrerebbe che i due ex gieffini abbiano in mente di lavorare insieme.

Beatrice e Giuseppe a Milazzo

"Ci è venuta l'idea di creare insieme un format a puntate, un po' surreale. L'ispirazione ci è arrivata da un luogo particolare. Stiamo ancora riflettendo su come svilupparlo, ma al momento non abbiamo molto tempo a disposizione. Appena troveremo il tempo giusto, pensiamo che potrebbe essere qualcosa di molto interessante", hanno rivelato senza aggiungere altro, mentre le foto dell'incontro facevano il giro del web.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Giuseppe Garibaldi: "Tra noi esiste un legame...."

L'indiscrezione ha generato molte domande tra i fan. Sull'hashtag #beabaldi, creato su X (ex Twitter) dai sostenitori della coppia, sono emerse numerose ipotesi e interrogativi su cosa possa riguardare questo nuovo programma. Al momento nessuno sa nulla di preciso. L'unica certezza è che Beatrice e Giuseppe sono tornati, probabilmente come coppia più che come semplici amici, anche se per ora preferiscono non rispondere alle domande sulla natura del loro rapporto.