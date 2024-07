Grande Fratello: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi in Sicilia, i fan festeggiano la coppia

A poco più di tre mesi dalla fine del Grande Fratello, due ex concorrenti del reality show continuano a intrigare i loro follower senza fornire risposte precise sulla natura del loro rapporto. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che ieri sera hanno regalato ai "beabaldi" (come vengono chiamati i loro fan sui social) una serata memorabile.

Il ritorno di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: follower frenetici

Il flirt tra i due ex gieffini all'interno della casa è durato solo poche settimane ma è stato sufficiente a creare una fanbase molto forte. Nonostante le discussioni e le controversie durante il programma di Alfonso Signorini, Beatrice e Giuseppe hanno riallacciato il loro rapporto una volta tornati alla vita reale.

Ieri, venerdì 12 luglio, i due sono stati ospiti di un evento a Milazzo, nella bella Sicilia. Durante la serata, gli ex concorrenti del reality show hanno mostrato una grande complicità. Su Instagram e X sono state pubblicate decine di foto e video che li ritraggono mentre ballano un lento sulle note di "Amici Mai", al centro della pista. Mentre Antonello Venditti cantava "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", i fan presenti alla serata urlavano di gioia e condividevano le immagini sui social.

Beatrice e Giuseppe a Milazzo

Nell'ultimo mese, i due sono stati spesso fotografati insieme. Deianira Marzano è convinta che siano fidanzati, così come decine di fan che ormai aspettano con ansia l'annuncio ufficiale sui social della loro unione ritrovata. Durante un'intervista a Verissimo subito dopo la fine del Grande Fratello, l'ex protagonista di Vivere aveva dichiarato di aver chiuso definitivamente la sua storia con l'ex coinquilino.

Grande Fratello, Greta Rossetti fa chiarezza sul rapporto con Sergio D'Ottavi: "Non ci nascondiamo"

Lo scorso giugno, ospite di un'emittente radiofonica calabrese, l'attrice aveva confessato di avere un legame antico con Giuseppe, come se si fossero già conosciuti in passato. "Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l'impressione di conoscerle da tante vite. Quindi, adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna", aveva detto Beatrice Luzzi al suo interlocutore, che era rimasto un po' perplesso da quest'affermazione.