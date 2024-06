Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Giuseppe Garibaldi: "Tra noi esiste un legame...."

Due tra i personaggi dell'ultima edizione del Grande Fratello che continuano ad animare le discussioni dei loro fan sui social sono senza dubbio Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Una parte dei loro follower li vorrebbe vedere di nuovo insieme, mentre una parte dei fan dell'attrice sperano che la loro beniamina si allontani dal suo ex coinquilino.

Beatrice Luzzi svela il Suo legame con Giuseppe Garibaldi

Pochi giorni fa sui social sono apparse foto dei due ex gieffini che brindano con un calice di vino alla loro reunion. Nel frattempo, Simona Tagli, con una lettera aperta pubblicata su un settimanale e condivisa sulla sua pagina social, ha attaccato la sua ex coinquilina, sostenendo che l'attrice ha deciso di sfruttare la popolarità della coppia "perché aveva visto che funzionava".

Ieri Beatrice Luzzi è stata ospite di un'emittente radiofonica calabrese. Al conduttore che le ha chiesto la natura del suo rapporto con Giuseppe, ha replicato: "Tra noi, come ho sempre detto più e più volte, c'era un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l'impressione di conoscerle da tante vite. Quindi, adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna".

Beatrice e Giuseppe a Roma

Giuseppe Garibaldi, parlando del suo legame con Beatrice, ha detto: "Non c'è nessuna storia tra noi, c'è un bellissimo rapporto d'amicizia", nonostante da qualche giorno abbia iniziato a seguire Valentino ed Elia, i figli dell'attrice, che hanno ricambiato il follower. Prima di questa dichiarazione, lo stesso ex gieffino, dalle pagine del settimanale Mio, aveva raccontato di essere innamorato di Beatrice.

"Stiamo insieme? No, dire che stiamo insieme è un parolone - aveva detto Giuseppe Garibaldi - Ma c'è una buona strada aperta sulla possibilità che io possa riconquistarla. Ci sto provando in tutti i modi, spendendomi al cento per cento. Sono innamorato e voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella Casa".