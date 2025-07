Money Road, Fabio Caressa torna stasera su TV8 con la puntata finale: l’ultimo trekking parte da 180mila euro

Si conclude l'avventura estrema di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game targato Sky che ha portato dodici concorrenti a sfidare la giungla malese tra prove fisiche, scelte morali e imprevisti spiazzanti. Questa sera, giovedì 3 luglio, va in onda l'ultimo episodio del programma condotto da Fabio Caressa, in prima serata su Sky Uno e NOW alle 21.15, e in chiaro su TV8 alle 21.30.

Dopo dodici giorni vissuti in condizioni estreme, la Compagnia delle Tentazioni è pronta ad affrontare l'ultimo trekking nel cuore della Malesia. In palio, un montepremi che è già stato decurtato del 40%: si parte da 180mila euro.

Money Road, resa dei conti per la Compagnia delle Tentazioni

Money Road

Il reality prodotto da Blu Yazmine si chiude con un episodio decisivo: non solo per il destino dei partecipanti, ma anche per gli equilibri interni al gruppo, ormai diviso tra chi ha resistito alle tentazioni e chi ha ceduto per vivere comodità momentanee. Fabio Caressa consegna al leader Francesco - 62 anni, ex dirigente torinese - una busta con un compito spinoso: decidere chi eliminare tra i compagni.

La sua scelta avrà un impatto immediato sul gruppo e darà il via a una serie di colpi di scena: nuove prove fisiche, discussioni accese e la possibilità di ricaricare (almeno in parte) il montepremi.

Quanto riusciranno a portare a casa i concorrenti di Money Road?

Tra i partecipanti ancora in gara ci sono profili molto diversi: dal content creator veneto al project manager romana, passando per tatuatrici, stylist e manager in cerca di rivincite. Ma la vera domanda è un'altra: chi penserà al gruppo e chi, invece, sceglierà di giocare da solo?

A rendere ancora più imprevedibile il gran finale ci saranno nuove tentazioni, destinate a rimescolare le carte e mettere alla prova alleanze e strategie. Il traguardo è vicino, ma ogni scelta può fare la differenza e per i concorrenti la strada è ancora tutta in salita.