Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi svela il suo rapporto con Beatrice Luzzi: "Vi dico la verità...."

La storia nata tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi durante l'ultima edizione del Grande Fratello, ha appassionato numerosi fan dei due concorrenti, nonostante non abbia avuto una lunga durata e sia stata caratterizzata da momenti di grandissima tensione. Dopo la fine del reality show i due si sono riavvicinati, fino a che punto lo ha spiegato il bidello calabrese durante un'intervista radiofonica.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: amicizia e speculazioni gossip

Nei giorni scorsi, in varie occasioni, abbiamo sottolineato come l'ex protagonista di Vivere, attaccata da alcuni ex coinquilini, sia stata difesa a spada tratta dal suo cavaliere senza armatura. Giuseppe, infatti, non ha esitato a scendere in campo per intervenire contro Paolo Masella e Simona Tagli che, in momenti diversi, hanno usato parole poco gentili nei confronti di Beatrice Luzzi.

Simona Tagli, in particolare, ha condiviso sui social la fine della sua amicizia con Beatrice, accusandola di essersi allontanata dopo il reality. In una lettera pubblicata sul settimanale Dipiù e condivisa sui social, Simona ha scritto: "In tutto questo tempo, ti sei limitata a inviarmi un paio di fugaci messaggi, piuttosto formali". Giuseppe ha replicato causticamente: "Questa era meglio se non la pubblicavi... che piuttosto di fare hype ti diminuiscono i follower".

Beatrice e Giuseppe al Grande Fratello

La situazione attuale tra Giuseppe e Beatrice non è chiara neanche ai loro fan. Recentemente, Garbaldi ha iniziato a seguire sui social Valentino ed Elia, i figli che Beatrice ha avuto con l'ex compagno Alessandro Cisilin, e i ragazzi hanno ricambiato il follow, suggerendo una vicinanza tra lui e la famiglia dell'ex-coinquilina.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi chiude a Giuseppe Garibaldi? La frase che non è piaciuta ai fan

Tuttavia, durante un'intervista a una radio calabrese, l'ex gieffino ha fornito un piccolo indizio che non è piaciuto ai sostenitori della coppia. Alla domanda se fosse fidanzato e cosa potesse dire sul gossip con Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi ha risposto: "Non c'è nessuna storia tra noi, c'è un bellissimo rapporto d'amicizia".