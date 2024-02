Grande Fratello, Beatrice Luzzi a Federico Massaro: 'Sei troppo ingenuo per la tua età'

Dopo la trentottesima puntata del Grande Fratello c'è stato in confronto tra Beatrice Luzzi e Federico Massaro. Quest'ultimo era rimasto molto amareggiato per essere stato nominato dai suoi coinquilini. Massaro, inoltre, soffre molto le liti all'interno della casa, anche quando non lo coinvolgono.

Dinamiche del confronto tra Beatrice e Federico al Grande Fratello

Al termine della puntata Beatrice ha voluto chiarire il termine infantile usato nei confronti del giovane coinquilino: "A volte ti mostri troppo ingenuo, hai atteggiamenti che alla tua età non sono più appropriati", gli ha detto.

La Prospettiva di Beatrice su Federico

Federico, chiaramente, ha un'opinione diversa, Massaro sostiene che il suo comportamento è consapevole e non deriva dalla sua presunta ingenuità. Capisco quando dici: "Penso che sia importante affrontare il male senza rispondere con il male" ha puntualizzato Beatrice "Il problema è il tuo approccio alle situazioni, spesso manchi di maturità nel gestire i conflitti".

La Difesa di Federico rispetto alle critiche

In particolare, Beatrice ritiene che Federico ha difficoltà a gestire le discussioni che coinvolgono gli altri più che i rapporti personali. Federico respinge questa critica e si chiede se le persone lo comprendano davvero, specialmente i nuovi concorrenti: "Alessio, mi conosce veramente? Ha davvero capito chi sono?", chiede all'attrice.

Federico si riferisce ad Alessio Falsone, uno dei nuovi entrati nella casa del Grande Fratello. Nel corso della puntata, riferendosi a Massaro, Alessio ha detto che il giovane punta solo al suo lato estetico: "Va a torso nudo per la Casa dalla mattina alla sera, fa ballare i pettorali e parla solo di proteine", ha spiegato ad Alfonso Signorini.

In quest'occasione Federico è stato difeso da Simona Tagli che vede nel ragazzo una persona molto più profonda da come lo ha descritto Alessio.

La particolare attitudine di Federico: Offrire supporto a chi soffre

Ritornando al confronto tra Beatrice ed il giovane concorrente, la Luzzi gli ha fatto notare che lui soffre per gli altri come se fosse un problema personale: "Se litigano Rosy e Paolo, per esempio, tu ci stai male". "Preferisco soffrire e offrire supporto, così le persone si sentono meno sole", è stata la risposta di Federico per spiegare questa sua particolare attitudine.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il confronto tra Beatrice e Federico.