Grande Fratello: Arnold Cardaropoli eliminato, nomination e nuovi ingressi

Arnold Cardaropoli è stato eliminato durante la decima puntata del Grande Fratello; il social media manager ha perso il televoto aperto all'inizio della settimana. Tre donne sono in nomination, e Alfonso Signorini ha annunciato la data in cui nuovi concorrenti entreranno nella casa.

Arnold Cardaropoli lascia il Grande Fratello

Arnold Cardaropoli, originario del Ghana e residente a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, è il terzo concorrente ad abbandonare la Casa del Grande Fratello, seguendo Claudio Roma e Lorenzo Remotti. Fino a questo momento, il televoto ha costantemente premiato le donne. Arnold era finito al televoto lo scorso lunedì, insieme a lui c'erano Beatrice, Valentina ed Heidi. Il social media manager era stato votato da Valentina, Heidi e Paolo.

Dopo la chiusura del televoto, Alfonso Signorini ha aperto la busta con i risultati, leggendo le seguenti percentuali: Beatrice con il 47%, Heidi con il 20%, Valentina con il 17%, e Arnold con il 16% dei voti. Il concorrente è stato eliminato per una stretta differenza di voti, con soltanto un punto percentuale di differenza rispetto a Valentina. Ancora una volta, Beatrice si è confermata come la più votata dal pubblico.

Gli immuni e i nominati della decima puntata

Alfonso Signorini ha annunciato che in nomination in questa puntata sarebbero finite solo le donne, proprio perché fino ad oggi sono stati eliminati i concorrenti maschi. In realtà, il televoto non è eliminatorio, ma garantirà l'immunità alla concorrente più votata. Ecco gli immuni e le nominate della decima puntata

Immuni

Anita

Samira

Heidi (scelta da Cesara Buonamici)

Nomination

Heidi nomina Beatrice

Anita nomina Beatrice

Samira nomina Valentina

Grecia nomina Rosy

Letizia nomina Beatrice

Giselda nomina Beatrice

Angelica nomina Beatrice

Beatrice nomina Angelica

Rosy nomina Beatrice

Valentina nomina Beatrice

Fiordaliso nomina Grecia

Giuseppe nomina Rosy

Massimiliano nomina Beatrice

Alex nomina Grecia

Ciro nomina Beatrice

Paolo nomina Grecia

Vittorio nomina Fiordaliso

Nominati

Al televoto, che si chiuderà lunedì, ci saranno Beatrice, Grecia e Rosy, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Una delle tre concorrenti sarà dichiarata immune

Nuovi concorrenti

Alfonso Signorini ha annunciato che nella puntata del 16 ottobre entreranno nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello. Il conduttore, lo scorso lunedì, ha proposto a Jane Alexander, entrata nella casa per un confronto con Beatrice, di partecipare nuovamente al reality show. L'attrice ha dichiarato di volerci pensare, ma sembrava propensa ad accettare l'invito.