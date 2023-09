Chi è Arnold Cardaropoli del Grande Fratello: dall'adozione al successo sui social

Arnold Cardaropoli è uno dei concorrenti del nuovo Grande Fratello. È stato accompagnato fino alla soglia della porta rossa della casa del reality show dalla sua madre adottiva. Il ragazzo, originario del Ghana, si è immediatamente rivelato uno dei concorrenti più interessanti di questa edizione. Purtroppo, Arnold è stato nominato e corre il rischio di essere eliminato nella puntata del 25 settembre.

Chi è Arnold Cardaropoli

Arnold Cardaropoli, nato il 9 maggio 2001, originario del Ghana è residente a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. È arrivato in Italia quando aveva solo 2 anni ed è cresciuto in una casa famiglia fino a quando, a 4 anni, è stato dato in affidamento a una famiglia di origini campane.

Arnold è stato adottato insieme a Michael, suo fratello biologico, poiché la famiglia non voleva separarli. Successivamente, si è unita a loro un'altra ragazza, anch'essa adottata. Questo gesto d'amore ha creato una famiglia speciale e unita, come Arnold ha sottolineato nella sua presentazione al Grande Fratello, con una menzione speciale per sua madre, Pina, che è una vera colonna portante nella sua vita.

Arnold Cardaropoli al Grande Fratello

Arnold Cardaropoli è entrato nella casa del Grande Fratello durante la seconda puntata dell'edizione 2023, andata in onda venerdì 15 settembre, nella categoria dei Nip (personaggi non famosi). Quest'anno, la novità è stata l'affiancamento dei Nip ai Vip, rendendo la competizione ancora più intrigante.

Nonostante la sua classificazione come Nip, Arnold Cardaropoli ha dimostrato di avere una notevole presenza sui social media. Il suo canale TikTok, denominato Arnold & Family, vanta oltre 700.000 follower e diversi video che hanno superato 1 milione di visualizzazioni ciascuno. Questa risonanza online ha suscitato alcune perplessità riguardo alla sua inclusione nella categoria dei non famosi all'interno del Grande Fratello.

Lavoro e vita privata di Arnold Cardaropoli

Il nuovo concorrente del Grande Fratello è un creator digitale e si impegna a utilizzare le piattaforme online per portare l'attenzione al tema delle adozioni internazionali. Nei suoi video, spesso fa riferimento al ruolo delle famiglie e dei genitori, infondendo un tocco di autoironia nei suoi contenuti. Tuttavia, la sua carriera è stata molto variegata. Ha iniziato come barista e ha persino svolto mansioni in un'agenzia di pompe funebri come becchino. Attualmente, Arnold lavora come social media manager, sfruttando la sua conoscenza e la sua presenza online per contribuire al successo di un'azienda di comunicazione.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Arnold ha fatto una rivelazione interessante sulla sua vita sentimentale. Ha confessato di aver iniziato a frequentare una ragazza di 21 anni solo un mese prima di entrare nella casa del reality show. Arnold ha sottolineato che la sua esperienza nella casa lo sta aiutando a capire se si sente ancora single e se la sua relazione con questa ragazza è destinata a durare.