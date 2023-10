Grande Fratello, riassunto della nona puntata: nomination, scontri, amori e televoto

La puntata di lunedì 9 ottobre, la nona del Grande Fratello, non ha registrato nessuna eliminazione. Grecia Colmenares è stata la preferita dal pubblico, mentre Beatrice Luzzi ha avuto un confronto animato con Jane Alexander. Inoltre, quattro concorrenti sono finiti al televoto eliminatorio. Ecco un riassunto della serata.

Grande Fratello del 9 ottobre

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Beatrice e Giuseppe Garibaldi sono stati i primi concorrenti a scambiarsi un bacio in questa edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini li chiama nel confessionale per mostrare loro alcune clip sull'evoluzione del loro rapporto.

Durante la visione, i concorrenti ascoltano anche le opinioni degli altri coinquilini. Il più critico risulta essere Massimiliano, il quale ritiene che il comportamento di Beatrice sia una strategia finalizzata al gioco. Anita, a sua volta, esprime la sua mancanza di fiducia verso Beatrice, sostenendo che la concorrente stia utilizzando Giuseppe cercando di passare da vittima a donna innamorata.

Grande Fratello: un'immagine dell'edizione 2023

Nonostante le critiche, Beatrice ribadisce con sicurezza che i suoi sentimenti sono autentici, dichiarando: "Io non gioco perché a casa ho due bambini che mi guardano". Giuseppe, con un atteggiamento deciso, risponde: "Io me ne frego di quello che dicono loro".

Il triangolo tra Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese

Il secondo segmento del programma è dedicato a Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. Nonostante la preferenza di Alfonso Signorini per la figura geometrica del triangolo, questa volta mancano i presupposti per costruire una dinamica su cui ha basato quasi interamente le ultime due edizioni del Grande Fratello Vip. Il conduttore chiama i tre concorrenti nella Mystery Room e mostra loro la clip del bacio tra Beatrice e Massimiliano durante una serata party del reality show.

Grande Fratello: Massimiliano Varrese, tra i protagonisti dell'edizione 2023

In una nuova clip, Massimiliano ribadisce il suo scetticismo riguardo alla coppia ed è convinto che Beatrice ne soffrirà. "Mi sembra chiaro chi sia il cattivo qui", afferma Beatrice, mentre Giuseppe difende l'attrice. Dallo studio, Cesara Buonamici esprime la convinzione che Massimiliano sia ossessionato da Beatrice, dicendo: "Ti vedo osservare solo lei".

Grecia Colmenares è la favorita del pubblico.

La settimana scorsa, erano finiti al televoto tre concorrenti: Grecia, Anita e Valentina. Ai gieffini viene fatto credere che il televoto sia eliminatorio, ma in realtà la più votata è la preferita del pubblico è sarà immune alle prossime nomination. La vincitrice è Grecia Colmenares, che ottiene il 42% delle preferenze, seguita da Anita con il 40% e Valentina con l'18%.

Prima del verdetto, Fiordaliso e altri concorrenti accusano l'attrice venezuelana di non partecipare alla pulizia della casa. Grecia scopre di essere la favorita solo una volta fuori la porta rossa. Quando rientra, trova i suoi coinquilini "freezati" e rivolge un pensiero ad ognuno di loro. Alla fine del "freeze", Alfonso rivela ai gieffini che Grecia è la preferita del pubblico.

Beatrice contro Jane Alexander

Nei giorni precedenti, Beatrice aveva accusato Jane Alexander di averle sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa. Ora, tra le due c'è il faccia a faccia nella casa più spiata d'Italia.

"Vorrei capire come ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa. Non è una cosa bella parlare male delle colleghe in televisione", esordisce Jane.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi in un'immagine dell'edizione 2023

"Io sapevo di avere in pugno la parte", replica Beatrice, "inoltre ti hanno anche doppiata, questo significa che non eri adatta al ruolo".

Alla fine del confronto, dopo aver letto una lettera della regista della fiction che rivendica la scelta di Jane Alexander per il ruolo di Lucrezia, l'attrice viene chiamata nel confessionale. Alfonso Signorini le propone di entrare come concorrente del Grande Fratello, cinque anni dopo aver partecipato all'edizione Vip del programma. Jane dice che vuole pensarci, ma sembra disposta ad accettare.

Gli immuni e le nomination del 9 ottobre

Gli immuni scelti dai concorrenti sono Alex, Ciro, Fiordaliso, Giuseppe, Letizia, Massimiliano. Cesara Buonamici sceglie di salvare Anita. Ecco le nomination.

Valentina nomina Arnold

nomina Arnold

nomina Heidi

nomina Beatrice

Beatrice nomina Paolo

Vittorio nomina Angelica

Samira nomina Vittorio

Paolo nomina Arnold

Giselda nomina Vittorio

Angelica nomina Beatrice

Fiordaliso nomina Angelica

Giuseppe nomina Heidi

Alex nomina Beatrice

Massimiliano nomina Beatrice

Letizia nomina Beatrice

Ciro nomina Beatrice

Grecia nomina Rosy

Anita nomina Heidi

Valentina, la meno votata del precedente televoto, Beatrice, Arnold e Heidi sono i quattro concorrenti in nomination. Uno di loro giovedì dovrà abbandonare la Casa, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity