Grande Fratello, anticipazioni di stasera: Omer e Jonas, scontro in studio e busta rossa nella Casa

Questa sera, lunedì 24 novembre, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello con la decima puntata, condotta da Simona Ventura. Una serata cruciale, durante la quale uno dei concorrenti al televoto sarà nominato primo finalista della diciannovesima edizione del reality show. Al fianco della conduttrice ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Il reality andrà in onda subito dopo La Ruota della Fortuna.

La lite tra Omer e Jonas: il gesto che ha scatenato la discussione

La puntata ruoterà intorno alla discussione nata nella Casa dopo il gesto provocatorio di Omer, che si è abbassato i pantaloni davanti ad alcuni coinquilini. Lo scontro tra i due è stato talmente acceso da rischiare di degenerare in una rissa, ripercorrendo un precedente alterco avvenuto più di un mese fa. Questa sera, i due concorrenti andranno nello studio e, davanti a Simona Ventura, potranno finalmente confrontarsi senza riserve.

La busta rossa: un segreto esplosivo in arrivo

Intanto, il pubblico è chiamato a votare per eleggere il primo finalista tra Francesca, Donatella, Omer, Rasha, Simone e Giulia, con quest'ultima data come favorita dai sondaggi. Non mancheranno le sorprese: una nuova busta rossa entrerà nella Casa e uno dei concorrenti sarà costretto ad aprirla, scoprendo un contenuto esplosivo.

Grazia Kendi

Nei giorni scorsi, l'ex fidanzato di Rasha ha rilasciato dichiarazioni in cui sosteneva che la gieffina non sarebbe realmente interessata a Omer, accusandola di fingere sentimenti e gesti affettuosi. Oggi l'estetista di origini giordane potrebbe avere la possibilità di replicare alle dichiarazioni di Manuel Milano.

Altre emozioni attendono Grazia Kendi, che, dopo aver incontrato la madre, riabbraccerà anche il padre. Infine, spazio alla psicologia nella Casa: Marina La Rosa, iconica concorrente della prima edizione, è entrata nei giorni scorsi per analizzare alcuni concorrenti grazie alla sua laurea in psicologia. Questa volta ha incontrato Grazia e Donatella, due donne di età e vissuti diversi, esplorando insieme a loro il tema dell'amore e della sensualità.

