Grande Fratello anticipazioni di stasera: Donatella verso l’addio? Ecco cosa attende Simone e Domenico

Donatella è chiamata a una scelta che potrebbe cambiare il suo percorso. Intanto Domenico e Simone finiscono nuovamente sotto i riflettori in una serata che deciderà il secondo finalista del programma.

Questa sera, lunedì 1 dicembre, torna il Grande Fratello con un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. L'undicesima puntata si prepara a essere una delle più decisive della stagione: tra i quattro nominati, uno conquisterà la finale, mentre un altro dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Alla guida del reality ci sarà Simona Ventura, affiancata in studio da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

Cosa succede stasera al Grande Fratello

Grande attenzione su Domenico, protagonista negli ultimi giorni di un rapporto che continua a far discutere sia il pubblico che gli inquilini. Le tensioni legate alla sua relazione con Valentina e alle dinamiche nate in Casa con Benedetta hanno alimentato un acceso dibattito. Questa sera lo attende un faccia a faccia decisivo, che potrebbe ridefinire gli equilibri e aprire a sviluppi inattesi, speriamo che almeno questa volta non si tratti dell'ennesimo ingresso di Valentina.

Simone De Bianchi al centro delle clitiche dei social

La novità più attesa è l'ingresso di Dolce Dona, che - concorrente del Big Brother Kosovo - farà il suo ingresso nella Casa italiana come ospite per una settimana dopo aver lasciato momentaneamente l'edizione kosovara. Il suo arrivo era stato anticipato da Simona Ventura e promette di portare nuove dinamiche tra i concorrenti. Il suo ingresso avverrà in un clima già animato da discussioni e comportamenti che negli ultimi giorni hanno creato non poca polemica sul web. Ci riferiamo a Simone De Bianchi, i social hanno chiesto la sua squalifica per aver mimato un gesto sessuale con Grazia e aver detto delle frasi choc proprio su Dolce.

La scelta di Donatella lascia la Casa?

Nel corso della serata ci sarà anche un momento fortemente emotivo: un concorrente potrà finalmente riabbracciare una persona molto importante, si dovrebbe trattare del fratello di Omer che si trova a Roma in queste ore. Allo stesso tempo, Donatella sarà chiamata a una scelta che potrebbe cambiare radicalmente il suo percorso: seguire il cuore... o restare in gara.

Il televoto di questa settimana è più che mai determinante: tra Grazia, Jonas, Mattia e Omer, uno diventerà secondo finalista, mentre un altro concorrente dovrà lasciare immediatamente la Casa. I sondaggi parlano di una sfida apertissima, sia per l'accesso alla finale che per l'eliminazione.