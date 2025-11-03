Grande Fratello, anticipazioni settima puntata, la mamma di Rasha sorprende Omer, Valentina torna (ancora)

Questa sera, lunedì 3 novembre 2025, andrà in onda il settimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura. Al suo fianco, in veste di opinionisti, ci saranno gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, insieme a Sonia Bruganelli, ormai presenza fissa nei Lumina Studios. La puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna.

Valentina rientra per rispondere alle accuse di falsità

Durante la puntata si parlerà della lite scoppiata nella Casa durante la notte di Halloween, che ha visto protagoniste Valentina e Anita. Valentina, compagna di Domenico D'Alterio, ha abbandonato la Casa sabato mattina, ma questa sera farà il suo ritorno per rispondere alle accuse di alcuni coinquilini, che la ritengono colpevole di aver inscenato la crisi con Domenico per ottenere visibilità. Oltre al confronto, sarà anche il momento per Valentina e Domenico di chiarire definitivamente il futuro della loro relazione.

Spazio poi a Omer Elomari e Rasha Younes, la coppia più chiacchierata del momento. I due continuano ad avvicinarsi senza però concretizzare il loro rapporto, come forse vorrebbero gli autori. "Attenzione, novità importante per i Rashmer! La mamma di Rasha ha qualcosa di importante da dire... a Omer! Stasera capirete tutto!", ha annunciato Simona Ventura sui social, lasciando il pubblico nel dubbio.

Nelle settimane passate Rasha aveva detto che nel rapporto con il coinquilino aveva rallentato pensando a sua madre. "Ho gli occhi di mia madre su di me. La mia famiglia mi guarda e per qualsiasi cosa ci penso centomila volte. Ho tirato il freno a mano e non voglio toglierlo".

Non mancheranno le sorprese: l'attore Claudio Amendola entrerà nella Casa per un incontro emozionante con gli inquilini, in particolare con Donatella Mercoledisanto, che vivrà un momento indimenticabile. Al televoto eliminatorio di questa settimana ci sono Mattia Scudieri, Francesco Rana, Jonas Pepe e la coppia madre e figlio Francesca e Simone, entrati nella casa come concorrente unico: uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Secondo i sondaggi, il concorrente più a rischio eliminazione sarebbe Francesco. Nelle precedenti puntate hanno dovuto lasciare il reality: Giulio Carotenuto, Omar "Bena" Benabdallah e Matteo Azzali.