Grande Fratello, Rasha e Omer sempre più vicini: “Magari tra una settimana crollo”

Tra i concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari stanno conquistando il pubblico con la loro complicità. Fin dai primi giorni nella Casa, tra i due è nata un'intesa evidente, che i fan hanno subito notato durante la diretta su Mediaset Extra. Sui social, intanto, sono già comparse diverse fancam dedicate alla coppia, segno di quanto il loro legame stia appassionando gli spettatori.

Nonostante il feeling reciproco, sia Rasha che Omer hanno deciso di procedere con cautela. La concorrente ha infatti ammesso di aver "tirato il freno a mano" per non lasciarsi troppo andare. Nella serata di ieri, però, la giovane si è confidata con Ivana Castorina, rivelando il motivo del suo atteggiamento prudente.

"Ho gli occhi di mia madre su di me. La mia famiglia mi guarda e per qualsiasi cosa ci penso centomila volte. Ho tirato il freno a mano e non voglio toglierlo," ha spiegato Rasha, prima di ammettere che il suo interesse per Omer è reale. "Magari tra una settimana crollo, perché anche io lo cerco di più. Sono un essere umano."

Dal canto suo, Omer, che ha raccontato di essere stato sparato da un cecchino, si è confidato con Mattia Scudieri, descrivendo Rasha come una donna affascinante e molto controllata: "Lei è molto attenta ai suoi atteggiamenti. Quando viene a sedersi, resta un po' distante e poi piano piano si avvicina. È come un gattino che cerca coccole senza offrirle subito in cambio." L'uomo ha aggiunto che, se non ci fossero state queste barriere, probabilmente i due avrebbero avuto modo di conoscersi meglio.

In una clip pubblicata sui social del Grande Fratello, Rasha, che già aveva manifestato il suo interesse per Omer, ha poi ribadito il suo pensiero: "Con lui ho un rapporto diverso, mentale. È molto intelligente, ha capito come sono fatta. La mia testa è più forte delle emozioni, e se lui facesse un passo in più, mi frenerei. Voglio che tutto accada in modo naturale." Un equilibrio delicato, dunque, che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più.

