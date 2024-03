Grande Fratello anticipazioni puntata 14 marzo: La mamma di Greta Vs Sergio e la sorella di Perla Vs Alessio

Stasera 14 marzo va in onda su Canale 5 la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Questa sera, 14 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo quarantaquattresimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate nelle ultime ore nella Casa più spiata d'Italia e l'esito del televoto decreterà il primo concorrente a rischio eliminazione.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Letizia stasera al grande Fratello incontrerà un amico di infanzia

Familiari Vs concorrenti

Greta Rossetti avrà modo di confrontarsi con la mamma che non è affatto convinta del legame tra la figlia e Sergio D'Ottavi. Sia lei che suo figlio hanno attaccato pesantemente Sergio, definendolo, tra l'altro, un manipolatore. I due concorrenti, che ieri si sono baciati, non conoscono le esternazioni della madre di Greta.

Grande Fratello: Sergio e Greta, rissa verbale tra le famiglie - Ecco come è iniziato e perchè

Loana Vatiero, sorella di Perla, arriva nella Casa per confortarsi con Alessio che, in un'intervista a Fanpage, ha definito un "pagliaccio", invitando Perla a non fidarsi di lui. Questo ha provocato anche una lite tra i due coinquilini.

Per le dinamiche della Casa, scopriremo un Giuseppe Garibaldi sempre più ferito nell'orgoglio da Beatrice Luzzi, che continua a rinfacciargli i suoi errori.

Sorprese e Nomination

Questa sera Letizia Petris potrà rivedere il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano mentre i figli di Rosy Chin si complimenteranno con lei per aver conquistato la finale nella precedente puntata.

Lunedì scorso sono finiti in nomination Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli, il televoto decreterà chi tra loro andrà direttamente in nomination per l'eliminazione.