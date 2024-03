Grande Fratello, Perla e Alessio: scontro nel dopo puntata e l'ammissione su Greta

Dopo la puntata del Grande Fratello Alessio, ha rimproverato Perla di non averlo difeso in diretta e poi ha fatto un'ammissione su Greta

Alessio Falsone e Perla Vatiero si sono scontrati dopo la diretta del Grande Fratello: il concorrente ha accusato la sua coinquilina di non averlo difeso dopo che Alfonso Signorini ha letto un'intervista a Loana, sorella di Perla. La ragazza ha definito Alessio un pagliaccio, lo stesso Mirko ha messo in guardia la sua non fidanzata, chiedendole di non fidarsi di Alessio.

Lo scontro tra Alessio e Perla nel dopo puntata del Grande Fratello

Il rapporto tra Alessio e Perla ha rischiato di mettere in crisi il ritorno di fiamma tra la ragazza e Mirko, il suo ex fidanzato con cui sembra essersi ricucito il feeling interrotto a Temptation Island, anche se lei non lo definisce ancora il suo fidanzato.

Nella puntata dell'11 marzo del reality show, Alfonso Signorini ha fatto vedere gli stralci dell'intervista rilasciata dalla sorella di Perla a Fanpage. "Alessio è un pagliaccio - ha detto Loana - È entrato nella Casa con lo scopo di avere una storia e questa notte, grazie ad Anita, lo ha raggiunto".

Grande Fratello, Alessio: "Con Anita fuori non so se dura, può succedere che esco e sono pieno di f*ga"

E ancora: "Mia sorella era una di quelle concorrenti che ha avuto maggiormente i riflettori puntati addosso quindi per lui era un ottimo punto di inizio. Perla è molto buona, non si renderà mai conto della furbizia di Alessio. Per lui è solo un gioco. Immagino sia entrato solo per portare un po' di confusione nella coppia. Ma a Perla di certo non piace".

Perla è rimasta colpita dalle parole della sorella, tra le lacrime la ragazza ha detto di non riuscire a capire se le persone si avvicinano a lei per amicizia vera o per strategia. Alessio si è difeso, ma dopo la puntata ha accusato Perla di non averlo difeso.

Alessio: "Non hai presi una posizione"

"Potevi dire qualcosa, tua sorella mi ha detto pagliaccio. Ci rimango male se non prendi una posizione - ha detto Alessio a Perla - Lo so che non è colpa tua ma a me girano le scatole. Se mia sorella ti avesse dato della pagliaccia io le avrei detto 'non preoccuparti che ci penso io'. Io di cosa sono responsabile? Di essere troppo simpatico? Nei tuoi confronti non ho mai sbagliato, mai detto nulla fuori posto".

Perla ha replicato: "Stiamo nella Casa del Grande Fratello, lo sappiamo che ogni parola viene analizzata Se non ti interessa di quello che succede fuori di cosa parliamo? Allora sei incoerente.Io mi sono chiesta se tu ti sei avvicinata a me per la mia forza come personaggio, però di te mi fido e so che mi vuoi bene. Sono stata contenta che tu abbia iniziato una storia con Anita, perché ora nessuno può fraintendere la nostra amicizia".

Le parole su Greta

La discussione è continuata in giardino dove Alessio ha detto di non capire il comportamento di Mirko, una persona con cui vorrebbe andare d'accordo ma che non vede ben predisposta nei suoi confronti.

Durante la conversazione, Alessio ha ammesso di essere entrato nella Casa con l'idea di avere una relazione con Greta: "I miei amici mi hanno detto di farmi Greta, ci ho iniziato a scherzare, ho detto che potrebbe andare, ma per una cosa così per il nulla, poi quando Sergio mi ha detto che gli piaceva davvero, mi sono fermato".