Grande Fratello, Rosy Chin è la seconda finalista: l'annuncio a sorpresa

Dopo Beatrice Luzzi, gli spettatori del Grande Fratello hanno mandato in finale Rosy Chin. La chef ha vinto il televoto che la vedeva contrapposta a Anita Olivieri, Letizia Petris, Paolo Masella. L'annuncio è stato dato dal marito della concorrente.

Rosy Chin seconda finalista del Grande Fratello

La quarantatreesima puntata del Grande Fratello ha regalato a Rosy Chin la finale di questa edizione del Grande Fratello. È la seconda concorrente a raggiungere questo traguardo dopo Beatrice Luzzi, come l'attrice di Vivere, anche la chef fa parte del gruppo dei veterani del reality show, entrato nella Casa più spiata d'Italia sei mesi fa.

In nomination erano finiti quattro concorrenti: Anita Olivieri, Letizia Petris, Paolo Masella e Rosy Chin. I primi ad uscire dal gruppo sono stati Anita e Paolo, il primo responso del televoto annunciato da Alfonso Signorini li ha eliminati, momentaneamente dalla corsa per la finale.

A contendersi il posto erano rimaste Rosy e Letizia, l'annuncio lo ha dato il conduttore nella Super Led: "Paolo e Anita dovete rinunciare alla finale. Rosy e Letizia, siete le due aspiranti al secondo posto da finalista. Dopo Beatrice una seconda donna si prepara ad arrivare in finale. Vi aspetto qui in studio", ha detto Alfonso Signorini.

La proclamazione in studio

Quando le due concorrenti sono arrivate nello studio del programma è stato letto l'esito del televoto. Il nome "Rosy" è stato fatto dal marito della neo-finalista collegato al programma in video. "Ciao amore, mi manchi", ha detto lei, ancora incredula per il risultato. "Anche tu mi manchi, Sei stata bravissima", ha replicato suo marito.

Per Rosy, i voti sono arrivati sia dai sostenitori di Beatrice che da una frazione dei fan di Perla, oltre a quelli della chef. Ecco le percentuali finali dei concorrenti: Rosy 53%, Letizia 32%, Anita 10%, Paolo 5%.

Nuove nomination

Il prossimo televoto decreterà chi tra Simona, Anita, Federico, Giuseppe e Massimiliano andrà direttamente in nomination per l'eliminazione. Ecco come hanno votato i concorrenti.

Federico nomina Simona

Perla nomina Federico

Alessio nomina Simona

Letizia nomina Simona

Beatrice nomina Anita

Paolo nomina Simona

Greta nomina Simona

Anita nomina Simona

Massimiliano nomina Giuseppe

Rosy nomina Simona

Sergio nomina Simona

Nella clip caricata su Mediaset Infinity la proclamazione di Rosy