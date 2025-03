Grande Fratello, anticipazioni 17 marzo: doppia eliminazione, televoto flash, sondaggi, scontro "Shailenzo"

Diretta n° 40 per il Grande Fratello, che torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata per commentare i fatti principali dei giorni passati. A partire da questa settimana, inoltre, il reality condotto da Alfonso Signorini rinuncia al doppio appuntamento settimanale. Giovedì 20 marzo ad accompagnare il pubblico della rete ammiraglia fino all'1:30 di notte sarà il colossal Titanic.

Le anticipazioni del 17 marzo: ci saranno due eliminati!

Javier

Dopo la sorpresa del televoto per scegliere la terza finalista, ce n'è un'altra che attende gli inquilini rimasti nella Casa, ma questa volta non è certo di segno positivo. Le anticipazioni di questo lunedì 17 marzo annunciano infatti una doppia eliminazione.

Nella puntata di giovedì scorso sono finiti in nomination Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Uno di loro sarà certamente eliminato.

I sondaggi pubblicati su Grande Fratello Forum Free dicono che al momento la favorita sembra essere Helena, mentre sarebbe Chiara Cainelli quella candidata all'uscita dalla Casa. Con Shaila in nomination, infatti, il fandom degli Shailenzo che l'ha sostenuta nelle scorse puntate, potrebbe votare questa volta in massa per l'ex velina.

Ecco le percentuali di gradimento nei sondaggi:

Helena Prestes - 47%

Shaila Gatta - 16,11%

Mariavittoria Minghetti - 14,05%

Javier Martinez - 12,95%

Chiara Cainelli - 10%

Non sarà, però, l'unica eliminazione della serata, come già detto. Durante la puntata verrà aperto un televoto flash che costringerà un altro concorrente a lasciare immediatamente il gioco.

Lo scontro tra Shaila e Lorenzo, gradite sorprese per Jessica e Tommaso

La separazione di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

In puntata Alfonso Signorini e le due opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, dovranno affrontare anche la crisi delle coppie. Tanti contrasti, alcuni insanabili, sono venuti fuori, infatti, durante il weekend appena trascorso.

Sabato sera i concorrenti hanno celebrato i sei mesi trascorsi nella Casa con balli e momenti di svago. Tuttavia, durante i festeggiamenti, non sono mancati gli imprevisti: Shaila ha ribadito di non voler riallacciare i rapporti con Lorenzo, Tommaso e Mariavittoria hanno affrontato un'altra crisi e Javier ha confessato la sua gelosia.

Stasera sono previsti confronti di chiarimento tra Mariavittoria e Tommaso, e tra Helena e Javier, mentre sembra ormai inevitabile lo scontro (l'ennesimo) tra gli ex Shailenzo, che, da quando hanno deciso di separasi, non si stanno risparmiando stilettate.

Non mancheranno le sorprese: Jessica riabbraccerà i suoi nipotini, mentre Tommaso il suo papà. La nuova puntata del Grande Fratello sarà visibie, come le altre, anche in streaming su Mediaset Infinity: nel corso della serata verranno pubblicate le clip dei momenti più significativi, la puntata intera sarà disponibile a partire dalle prime ore di domani mattina.