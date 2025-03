Grande Fratello, i voti di Chiara Cainelli infiammano la polemica sul televoto truccato dai fandom

Nella serata di giovedì 13 marzo è andata in onda la puntata del Grande Fratello, ed in seguito alla stessa, sul web si è accesa una polemica infinita. Tutto è legato a doppio filo alla puntata precedente, quando Chiara Cainelli aveva raggiunto solo l'1% di voti dal pubblico.

Nella giornata di ieri, in seguito all'intervento dei fandom di Zeudi Di Palma e di Shaila Gatta, Chiara ha ottenuto il 58% superando in questo modo Stefania Orlando e così si è salvata dall'eliminazione. I telespettatori si sono così riversati sui social ed hanno espresso il loro punto di vista al riguardo, infiammando una polemica che in realtà interessa il reality ormai da diverse stagioni.

Il televoto scatena le polemiche al Grande Fratello

Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma

Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara Cainelli erano al televoto e proprio quest'ultima a sorpresa ha ottenuto una percentuale di voti inaspettata, salvandosi dall'eliminazione. La polemica sui social è scoppiata proprio per questa ragione.

Pare che in seguito all'intervento dei fandom, che stanno acquistando sempre più potere nell'ultimo periodo, Chiara sia passata da una percentuale molto bassa di gradimento da parte del pubblico, l'1%, ad un 58% in puntata ieri, giovedì 13 marzo.

La modella brasiliana si è salvata per prima, il pubblico si aspettava che a salvarsi sarebbe stata la Orlando ed invece a sorpresa quest'ultima è stata eliminata.

Chiara ha ottenuto il 58% dei voti e questo ha lasciato tutti davvero senza parole. Il merito sarebbe della collaborazione tra i fandom Zelena e Shailenzo che hanno votato per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una polemica simile a quella scatenata, lunedì, dal'elezione di Zeudi Di Palma come terza finalista: come è possibile che una concorrente che aveva sempre ottenuto percentuali di gradimento irrisorie, poi venga preferita quasi dal 50% dei votanti?

La situazione che si è venuta a creare nella puntata del 13 marzo, ma anche in passato, ha portato ancora una volta il Codacons ad esporre le preoccupazioni in una lettera spedita direttamente a Pier Silvio Berlusconi.

Sulla questione, dopo il Tapiro di Striscia, è intervenuto anche Alfonso Signorini, dichiarando: "Riconosco che la gente si sente presa in giro ma la colpa non è mia. Quello è un problema di chi produce il programma e del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms. Tra l'altro salverei la mia faccia".