Il Grande Fratello 19 riciclerà alcuni concorrenti di The Couple? L'indiscrezione, nonostante il flop epico

A settembre torna il Grande Fratello con una nuova edizione dedicata agli ex concorrenti storici. Prime indiscrezioni sul cast, opinionisti e la conferma (o no) di Alfonso Signorini.

Dopo aver tenuto banco per un'intera stagione, il Grande Fratello non ha intenzione di prendersi una lunga pausa. Anzi, secondo le prime indiscrezioni, il reality tornerà già il prossimo settembre con una nuova edizione destinata a far parlare di sé. Questa volta, la casa più spiata d'Italia, all'interno dei Lumina Studios, potrebbe accogliere soprattutto ex gieffini storici, in una versione speciale chiamata Gold, pensata per celebrare i 25 anni del programma.

Nel frattempo, mentre i protagonisti dell'edizione appena conclusa cercano di ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo - con risultati per ora non proprio entusiasmanti - iniziano a circolare le prime indiscrezioni su ciò che vedremo nella prossima stagione su Canale 5. Si tratta ancora di rumors, quindi tutto è da prendere con le pinze.

Prime anticipazioni: Benedicta Boccoli prima concorrente?

A lanciare la prima vera bomba è stata Deianira Marzano, esperta di gossip sui social: secondo lei, la prima concorrente ufficiale ad attraversare la porta rossa sarà Benedicta Boccoli. Una scelta sorprendente, considerando la sua partecipazione al poco fortunato reality The Couple, in cui gareggiava insieme alla sorella Brigitta Boccoli. Ma evidentemente, gli autori vedono in lei un potenziale da rilanciare proprio all'interno della casa più famosa d'Italia.

Benedicta e Brigitta Boccoli

Il nodo della conduzione

Uno dei grandi punti interrogativi riguarda la conduzione. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha salutato il pubblico senza pronunciare la classica frase "ci vediamo a settembre", presente in quasi tutte le edizioni passate. Un dettaglio che ha fatto pensare a molti a un suo possibile addio.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Davide Maggio sul suo portale, Signorini resterà al timone anche nella prossima edizione. Dopo l'esperienza poco convincente di Beatrice Luzzi come opinionista, Alfonso starebbe cercando una figura di fiducia a cui affidare quel ruolo, possibilmente appartenente al suo giro di amicizie.

Opinionista cercasi: torna Cesara? Il sogno è Stefania Orlando

Non è ancora chiaro se Cesara Buonamici tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista per il terzo anno consecutivo. Molti fan del programma, però, sperano in una nuova presenza: in pole position c'è Stefania Orlando, amatissima dal pubblico e già protagonista di due edizioni del reality. Chissà che il suo nome non possa davvero segnare una svolta nel parterre degli opinionisti.