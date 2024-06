Grande Fratello, Alfonso Signorini chiede aiuto a Maria De Filippi: nuovo arrivo da Temptation Island

Mancano poco più di ventiquattro ore all'inizio di Temptation Island, il programma estivo più atteso dal pubblico di Canale 5. In questi giorni abbiamo conosciuto le sette coppie e i tredici tentatori e le tredici tentatrici che durante le sei puntate del docureality animeranno l'Is Morus Relais. Maria De Filippi, come ha rivelato Azzurra Della Penna sul settimanale Chi, ha supervisionato personalmente la nuova edizione del reality dei sentimenti.

La connessione tra Temptation Island e Grande Fratello

Il magazine diretto da Alfonso Signorini riporta che la conduttrice di Uomini e Donne è sbarcata poche settimane fa a Santa Margherita di Pula per sovraintendere direttamente a questa nuova edizione. Sembra che la produzione sia andata avanti velocemente, nonostante la squalifica di una coppia: lei avrebbe raggiunto il fidanzato sulla spiaggia dei ragazzi, violando così il regolamento.

"Maria in poco più di dieci giorni è riuscita a portare a casa sei puntate, l'intero programma, un tempo record", ha scritto la giornalista che il pubblico conosce anche come intervistatrice degli ospiti di Casa Chi, lavoro che condivide con il collega Valerio Palmieri e la conduttrice Sophie Codegoni, al centro del gossip in questi giorni per la rottura definitiva con Alessandro Basciano e il flirt con l'attore spagnolo Aron Piper.

Le 13 tentatrici di Temptation Island 2024

Ma non è l'unica indiscrezione riportata dal settimanale: sembra infatti che Maria De Filippi abbia collaborato anche con Alfonso Signorini. Dopo avergli fornito le dinamiche del trio Perla-Greta-Mirko, che hanno caratterizzato parte dell'ultima edizione del Grande Fratello, la conduttrice di Amici avrebbe raccomandato al suo collega uno dei partecipanti a Temptation Island 2024.

Temptation Island: ecco la coppia espulsa dal programma, l'indiscrezione

"La stagione estiva in TV si apre con Temptation Island. È la partenza per attraversare i mesi più caldi e per arrivare fino a settembre, dove qualcosa (qualcuno, magari?) che si è visto transitare su queste spiagge dalle parti di Santa Margherita di Pula busserà infine alla porta rossa del Grande Fratello", questo il sibillino messaggio che suggerisce il passaggio al reality show di un membro del cast del docureality. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

"Ma qual'è esattamente il legame, il link, il collegamento fra i due programmi? Maria De Filippi risponderebbe con quel sorriso che silenzia ogni domanda. Alfonso Signorini, saldo al timone del reality più reale che ci sia, risponderebbe certo con un suo grande classico: 'Alla prossima'", ha concluso Azzurra Della Penna.