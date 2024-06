GFVIP, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: lei è andata via da casa

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono detti addio e questa volta, forse, definitivamente. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6, che hanno iniziato la loro storia d'amore proprio davanti alle telecamere del reality show di Canale 5, hanno deciso di interrompere la loro convivenza. Secondo il settimanale Chi, lei avrebbe lasciato la casa insieme alla piccola Celine Blu.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: una separazione definitiva?

Il magazine di Alfonso Signorini riporta le testimonianze di alcuni amici che confermano come la coppia abbia scelto di separarsi da circa due settimane. La decisione è stata presa: "Dopo mesi piuttosto burrascosi: molto spazio alle liti, pochissimo alla tenerezza. Si tornava sempre sui vecchi ricordi tutt'altro che cari, ci si rinfacciava tutto il possibile. Finché Sophie non si è spostata in un'altra casa. E a casa di Ale, come ha sussurrato lui all'orecchio di un amico più caro degli altri, tutto si è fermato".

L'Incontro milanese con Aron Piper

Pochi giorni fa, la modella e influencer è stata vista a Milano con la star di Netflix, l'attore noto al pubblico per aver interpretato Ander Muñoz nella serie spagnola Elite. Il settimanale di Alfonso Signorini arricchisce la notizia di gossip con nuovi particolari. Sembra che Aron Piper: "dopo essere stato a Capri per la sfilata di Jacquemus nella villa che fu di Curzio Malaparte, ci ha preso gusto, con la moda e con l'Italia, ed è volato fino a Milano per la settimana della moda uomo".

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al compleanno della piccola Celine Blu

Nel capoluogo lombardo, secondo il magazine: "si è ritrovato con alcuni colleghi e alcuni amici a cena al Lucid, ristò super esclusivo, anzi club super esclusivo nel perfetto centro di Milano. E qui, a tavola, tra un calice di vino bianco fermo e qualche sorriso, ha incontrato Sophie Codegoni. I due sono apparsi, in effetti, affiatati, tanto da ritrovarsi anche dopo cena".

Deianira Marzano, dalle frequenze di Radio Marte, ha raccontato la seconda parte dell'incontro. Il gruppo di amici, compreso Aron e Sophie si è spostato a Palazzo Parigi, hotel milanese, qui una persona che lavora ha confermato all'esperta di gossip che Aron e Sophie: "sono rimasti fino alle 7:20 del mattino al bar a bere insieme a questo gruppo di amici. Poi questi amici sono andati via e loro sono saliti in camera. Lei ha lasciato l'hotel alle 14:30 della domenica".