Grande Fratello: Alfonso Signorini contatta Al Bano, ecco la richiesta del cantante

Le notizie sul casting della prossima edizione Grande Fratello continuano a susseguirsi. Dopo i rumors sui contatti tra Alfonso Signorini e Vera Gemma, è arrivata un'altra interessante indiscrezione su un Vip avvicinato dal conduttore, che desidera riempire la casa più spiata d'Italia con personaggi realmente conosciuti dal grande pubblico.

Nuovi rumors sul casting del Grande Fratello

Nelle ultime ore sta circolando una notizia che, se confermata, farebbe impazzire di gioia moltissimi italiani. Secondo quanto pubblicato da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, la produzione del reality show di Canale 5 avrebbe pensato ad Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco si è detto disposto ad aprire una trattativa.

Tuttavia, lo stesso esperto di gossip suggerisce che il discorso si è arenato quasi subito, poiché il cachet richiesto dall'artista sarebbe troppo alto per il budget della trasmissione. Nella precedente edizione, il guadagno dei concorrenti oscillava, in media, tra i 5.000 e i 15.000 euro a settimana. Probabilmente la richiesta del cantante supera questi limiti.

Alfonso Signorini si sta adopernado in prima persona per contattare i Vip

Il pubblico di Canale 5 in queste settimane ha visto l'ex marito di Romina Power a "Io Canto Family" e in precedenza a "Io Canto Generation", quest'ultimo condotto da Gerry Scotti, mentre lo spin-off è stato affidato a Michelle Hunziker. In entrambi i casi, il cantante faceva parte del panel dei giudici.

In mattinata, invece, era stata diffusa la voce, riportata dal giornalista Alberto Dandolo, che Alfonso Signorini si stia adoperando per portare sotto le telecamere della casa più spiata d'Italia Vera Gemma: "Gli autori e Alfonso sono molto interessati. L'attrice figlia d'arte, già concorrente di reality show, è stata la prima famosa contattata dalla produzione del Grande Fratello."