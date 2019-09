Grace and Frankie: Netflix rinnova la serie per la settima e ultima stagione

La serie Netflix Grace and Frankie sarà rinnovata per stagione.7, che sarà anche l'ultima: prepariamoci a salutare Jane Fonda e Lily Tomlin.

Addio, Grace and Frankie: Netflix ha deciso di rinnovare per una settima stagione, che sarà anche l'ultima, la serie interpretata da Jane Fonda e Lily Tomlin.

La stagione conclusiva di Grace and Frankie sarà composta da 16 episodi, raggiungendo così un totale di 94 episodi e rendendola così la serie Netflix più longeva di tutti i tempi. I co-creatori e showrunner Marta Kauffman e Howard J. Morris sono molto emozionati per questa settima stagione: "È emozionante e in qualche modo appropriato, che il nostro show sulle sfide, sulla bellezza e sulla dignità dell'invecchiamento, sarà la serie più longeva di Netflix"

Anche le tanto amate protagoniste Jane Fonda e Lily Tomlin sono molto felici del successo che ha ottenuto la serie: "Siamo felici e contenti che Grace & Frankie tornerà per la sua settima, sebbene definitiva, stagione. Siamo così grate che il nostro show sia stato in grado di affrontare questioni che si sono davvero collegate alla nostra grande generazione, e sorprendentemente anche a quella dei nostri figli! Ci mancheranno queste due ragazze, Grace e Frankie, come mancheranno a molti dei loro fan."

Con la sesta stagione in programma a gennaio 2020, i fan avranno ancora del tempo di qualità da trascorrere con Jane Fonda, che interpreta Frankie, e con Lily Tomlin, nel ruolo di Grace. La serie è interpretata anche da Sam Waterston, Martin Sheen, June Diane Raphael, Brooklyn Decker, Baron Vaughn ed Ethan Embry.