Grace and Frankie 7, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 29 aprile torna in streaming su Netflix l'acclamata serie Grace and Frankie con gli episodi della settima stagione che concluderanno la storia portata sul piccolo schermo da Jane Fonda e Lily Tomlin.

La comedy ideata da Marta Kauffman e Howard J. Morris terminerà infatti con le prossime puntate che dovranno chiudere ciò che è rimasto in sospeso, tra mariti in carcere, figli che hanno piccoli e grandi problemi nella vita privata, ansie e voglia di reagire agli ostacoli posti sul proprio cammino. Jane Fonda e Lily Tomlin sono le protagoniste di Grace and Frankie nel ruolo delle due amiche che si ritrovano a vivere insieme dopo che i rispettivi mariti, Robert e Sol (Martin Sheen e Sam Waterston), rivelano di essere gay.

Grace and Frankie: il poster degli ultimi episodi

Tra gli interpreti ci sono anche Baron Vaughn (Nwabudike), Ethan Embry (Coyote), Brooklyn Decker (Mallory), June Diane Raphael (Brianna), Peter Cambor (Barry), Lindsey Kraft (Allison), Marsha Mason (Arlene), Tim Bagley (Peter), Peter Gallagher (Nick Skolka) e Christine Woods (Jessica). Proprio pochi giorni fa Jane Fonda, in una nuova featurette diffusa da Netflix, ha ricordato come un momento in particolare dello show, in cui recita al fianco di Lily Tomlin, abbia spinto i fan ad inviarle una moltitudine di sex toys.

"Sono una grande fan dei vibratori", ha rivelato la due volte vincitrice di Oscar durante lo speciale Netflix chiamato Grace and Frankie: A Farewell to 7 Seasons. Riferendosi alla terza stagione della serie, in cui Grace e Frankie lanciano un'azienda di vibratori di successo dedicata alle donne anziane, la star ha rivelato: "Per Natale, mi sono stati mandati un sacco di vibratori. È così divertente, dovresti vedere il mio cassetto accanto al mio letto".