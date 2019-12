Il governo americano ha inserito Wakanda tra i suoi partner commerciali!

Il Dipartimento dell'Agricoltura americano avrebbe inserito Wakanda per errore nella lista dei partner commerciali nel corso di uno staff test, peccato che Wakanda in realtà non esista.

Il governo americano ha inserito Wakanda come partner commerciale, il tutto nonostante la nazione, in realtà, non esista. Un portavoce del Dipartimento dell'Agricoltura americano ha spiegato che l'errore si è verificato nel corso di uno staff test.

Black Panther: Lupita Nyong'O, Chadwick Boseman e Danai Gurira in una foto del film

Il tracker tariffario del sito web del Dipartimento dell'Agricoltura presenta una lista dettagliata di beni che le due nazioni si scambierebbero con profitto, incluse anatre, asini e mucche.

Nell'universo Marvel Wakanda è la nazione fictional dell'Africa Orientale patria di Black Panther. Il paese è stato rimosso dalla lista e i media si sono sbizzarriti ironizzando sul fatto che tra le due nazioni sarebbe scoppiato un conflitto commerciale.

Wakanda ha fatto la sua comparsa nei fumetti per la prima volta nel 1966 ne i Fantastici Quattro, per poi ricomparire quando Black Panther è approdato al cinema grazie ai Marvel Studios nel 2018.

Wakanda diventa partner commerciale del governo americano

Dopo che l'errore è stato scovato ed è finito sui social, un portavoce del Dipartimento dell'Agricoltura americano ha spiegato che l'errore si è verificato nel corso di uno staff test e non avrebbe dovuto diventare pubblico. Dopo la sua rimozione, un reporter di Orlando ha chiesto: "Quindi, abbiamo a non abbiamo un accordo di libero scambio con Wakanda? E come vanno i negoziati con Agrabah (la città di Aladino, ndr)?"