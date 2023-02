Gotham Knights, Veronica Cartwright entra nel cast della nuova serie DC

Gotham Knights, la nuova serie The CW che arriverà sugli shermi americani del network il 14 marzo, ha un nuovo volto pronto ad aggiungersi al cast. Veronica Cartwright sarà guest star, ma con un ruolo ricorrente, all'interno dello show che approderà sul piccolo schermo insieme a Superman & Lois.

Secondo quanto riportato da Variety, Veronica Cartwright presterà il suo volto a Eunice Harmon. Il personaggio apparirà per la prima volta nel quarto episodio, per poi tornare nuovamente nel settimo.

Gotham Knights, il trailer della nuova serie DC

Eunice si mostrerà come una "dolce vecchia signora" che trascorre il resto dei suoi giorni in una casa di cura. Ma secondo la descrizione rilasciata da The CW, "quell'aspetto da nonna nasconde un lato molto più oscuro, dei segreti sinistri e il legame con un male che ha afflitto Gotham per oltre un secolo".

"Siamo così entusiasti di avere Veronica nel cast di Gotham Knights", hanno dichiarato i creatori della serie Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams. Gli sceneggiatori hanno aggiunto: "Veronica dà al ruolo di Eunice Harmon un senso di pericolo unico e agghiacciante. Il suo personaggio doveva inizialmente apparire una sola volta, ma siamo rimasti così sbalorditi dalla sua performance che abbiamo capito che dovevamo averla ancora".

All'interno di Gotham Knights, "sulla scia dell'omicidio di Bruce Wayne, il suo ribelle figlio adottivo stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per aver ucciso giustiziere mascherato. Questa nuova banda deve lottare per riabilitare il proprio nome".

Nel cast della serie, Oscar Morgan nei panni di Turner Hayes, Anna Lore nei panni di Stephanie Brown, Olivia Rose Keegan nei panni di Duela Dent, Navia Robinson nei panni di Carrie Kelley, Fallon Smythe nei panni di Harper Row e Tyler DiChiara nei panni di Cullen Row.