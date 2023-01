Gotham Knights, il trailer della nuova serie DC

The CW ha pubblicato un nuovo trailer di Gotham Knights, serie DC prodotta da The CW, nel quale Harvey Dent dà la caccia all'assassino di Batman.

Gotham Knights, serie The CW che non sarà legata all'omonimo videogioco e che arriverà sulla rete il 14 marzo, ha un nuovo trailer. Lo show si mostrerà ai fan nella stessa serata in cui tornerà sul piccolo schermo Superman & Lois.

In un trailer che mostra un Harvey Dent alla ricerca del vero assassino di Batman, vengono presentati gli eroi adolescenti che saranno al centro della nuova serie, tra cui la figlia di Joker e Robin.

All'interno di Gotham Knights, come riportato da CBM, "sulla scia dell'omicidio di Bruce Wayne, il suo ribelle figlio adottivo stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per aver ucciso giustiziere mascherato. Questa nuova banda deve lottare per riabilitare il proprio nome".

In una Gotham senza Batman a proteggerla, la città sarà catapultata in un buco nero e profondo. Ma, questa banda che dovrà lottare per salvare sé stessa, darà vita alla nuova generazione di giustizieri.

Nel cast della serie, Oscar Morgan nei panni di Turner Hayes, Anna Lore nei panni di Stephanie Brown, Olivia Rose Keegan nei panni di Duela Dent, Navia Robinson nei panni di Carrie Kelley, Fallon Smythe nei panni di Harper Row e Tyler DiChiara nei panni di Cullen Row.