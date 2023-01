Gotham Knights: Misha Collins diventa Due Facce in un nuovo video Instagram

Misha Collins ha recentemente confermato la trasformazione del suo Due Facce in Gotham Knights, la nuova serie tv targata The CW. A quanto pare fin dalla prima stagione, gli eventi personali di Harvey Dent lo travolgeranno, rendendolo uno dei criminali più pericolosi di tutta Gotham City.

L'attore ha avvalorato questa svolta con un post sul suo profilo Instagram, un video in cui lo si può vedere in sala trucco mentre lo preparano per Gotham Knights. La particolare posizione della bocca suggerisce, infatti, la trasformazione del personaggio in questione, accompagnando il tutto con una didascalia inequivocabile in cui dice: "Da sotto gli strati di questo anno al suo termine, nel 2023 emergerò trasformato...".

Curiosamente queste immagini vanno contro le precedenti affermazioni di Misha Collins secondo cui la trasformazione in Due Facce non sarebbe avvenuta nella prima stagione della serie. Ciò non toglie la possibilità che il trucco nel video possa essere utilizzato anche e solamente in una breve sequenza conclusiva. Vi ricordiamo che l'uscita di Gotham Knights è attesa nella primavera del 2023.