Gotham Knights: il team di Batwoman svilupperà la serie per The CW

Il figlio adottivo di Bruce Wayne e i figli dei suoi nemici insieme per proteggere Gotham dal crimine e salvare la pelle, in arrivo Gotham Knights, nuova serie tv per DC.

In arrivo la serie tv Gotham Knights, attualmente in fase di sviluppo da parte del team creativo di Batwoman. La serie verrà prodotta per conto della rete americana The CW, come rivela Variety.

Gotham Knights sarà firmata dagli sceneggiatori Natalie Abrams, James Stoteraux e Chad Fiveash. Stoteraux e Fiveash saranno anche produttori esecutivi dello show, con Abrams co-produttore esecutivo. Nel team produttivo anche Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden di Berlanti Productions per conto di Warner Bros. Television.

Gotham Knights è basat sui personaggi creati per la DC da Bob Kane e Bill Finger. Non è uno spin-off di Batwoman, né è legato al videogioco omonimo Gotham Knights, in uscita nel 2022.

Nella serie, all'indomani dell'omicidio di Bruce Wayne, il suo figlio adottivo ribelle stringe una improbabile alleanza coi figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per aver ucciso il Cavaliere Oscuro. In quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati deve combattere per riabilitare i propri nomi. Ma in una Gotham senza Batman a proteggerla, la città precipita nel caos. Tuttavia, la speranza arriva dai luoghi più inaspettati poiché questa squadra di giovani fuggitivi diventerà la prossima generazione di vigilantes noti come Gotham Knights.

Gotham Knights sarà la nuova serie DC prodotta da Greg Berlanti. In aggiunta a Batwoman, la Berlanti Productions ha all'attivo The Flash, Legends of Tomorrow, Stargirl e Superman and Lois per The CW, mentre Arrow e Supergirl si sono conclusi di recente.