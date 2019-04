Gotham 4, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Gotham 4, la quarta stagione dell'amata serie ambientata nella città di Batman.

La quarta stagione di Gotham vedrà emergere e rafforzarsi il sottobosco criminale che ha reso tristemente nota la città, mentre Jim Gordon (Ben McKenzie) e Harvey Bullock (Donal Logue) saranno in prima linea nella lotta contro il crimine. Nel frattempo un nuovo eroe comparirà sulla scena, visto che Bruce Wayne (David Mazouz) comincia ad assumersi le responsabilità del benessere della città.

Negli Stati Uniti, gli episodi della quarta stagione sono trasmessi con il sottotitolo A Dark Knight, citando la figura del Cavaliere Oscuro, e in generale le puntate sono ispirate alle trame di diversi fumetti noti ai fan: Batman: Il lungo Halloween, Batman: Anno uno e Batman: Terra di Nessuno. La serie è stata piuttosto amata da pubblico e critica, avendo sempre percentuali più che discrete sui portali come Rotten Tomatoes, dove ogni stagione non è mai scesa sotto il 74% di recensioni positive. Gli ascolti si sono lentamente abbassati, anche perché l'inizio di Gotham è stato davvero esplosivo, con oltre 8 milioni per la pilota e una media nella prima stagione di 7,56 milioni di telespettatori.

Gotham 4 è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.