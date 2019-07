Gossip Girl: la serie reboot sarà prodotta per HBO Max!

Gossip Girl ritornerà con una serie reboot sulla piattaforma di streaming HBO Max! Il nuovo progetto sarà nuovamente ambientato nel mondo dell'alta società di New York, seguendo dei teenager che frequentano le scuole più esclusive e vivono in una società all'insegna dei social media.

La nuova versione di Gossip Girl non avrà come protagoniste Serena van der Woodsen e Blair Waldorf e sarà ambientata otto anni dopo la conclusione della storia originale che si era conclusa dopo sei stagioni tratte dai romanzi di Cecily von Ziegesar.

Warner Media ha annunciato che verranno prodotti dieci episodi della durata di un'ora che potranno contare sul contributo di alcuni membri del team che ha portato al successo lo show: Joshua Safran, Josh Schwartz, Stephanie Savage, Leslie Morgnstein e Gina Girolamo.

HBO Max debutterà negli Stati Uniti nella primavera 2020 e proporrà molti progetti originali, oltre a poter contare sulla presenza nel catalogo delle serie targate The CW come Batwoman e Riverdale.

I protagonisti della serie originale erano Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick e Taylor Momsen. La produzione, per ora, non ha rivelato se qualcuno di loro ritornerà sul set in veste di guest star o membro del cast dello spinoff-reboot.

