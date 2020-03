Gossip Girl: Emily Alyn Lind star del reboot, svelato il cast

Gossip Girl avrà un reboot destinato a HBO Max e oggi è stato svelato che Emily Alyn Lind sarà la protagonista del progetto, oltre ad annunciare alcuni degli interpreti che faranno parte del cast.

Il progetto è composto da dieci episodi ed è stato sviluppato da Joshua Safran, Josh Schwartz e Stephanie Savage.

Nel cast della nuova versione di Gossip Girl ci saranno quindi Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

La storia è ambientata otto anni dopo la fine dello show originale, portando sul piccolo schermo una nuova generazione di teenager che frequentano un prestigioso liceo di New York e si ritrovano alle prese con Gossip Girl, che avrà nuovamente la voce di Kristen Bell. Le puntate affronteranno come i social media e i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni hanno modificato la quotidianità a New York.

Per ora non sono state svelate le descrizioni dei vari personaggi, anche se se Peak, Brown e Lind saranno i personaggi principali.

Nel mese di luglio era stato annunciato che i produttori avevano contattato i membri del cast originale: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford ed Ed Westwick: "Se vogliono essere coinvolti in qualche modo li abbiamo contattati e vorremmo che lo fossero, ma non volevamo che fosse essenziale. Sarebbe grandioso vederli di nuovo".