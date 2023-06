Good Omens: il trailer ufficiale dell’attesissima seconda stagione della serie (VIDEO)

In vista dell'uscita di Good Omens, prevista per il 28 luglio, Prime Video ha pubblicato oggi il trailer ufficiale dell'ineffabile seconda stagione della serie preferita dai fan, con Michael Sheen, David Tennant e Jon Hamm. Tutti e sei gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video dal 28 luglio in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Dopo il successo globale e l'entusiastica risposta ricevuti dalla prima stagione, Neil Gaiman, co-creatore della serie, ha deciso di soddisfare l'appetito dei fan con nuove avventure dell'empio duo, l'angelo Azraphel e il demone Crowley. Originariamente basata sul romanzo best-seller internazionale di Terry Pratchett e Neil Gaiman, la nuova stagione esplorerà trame che vanno oltre il materiale originale per fare luce sulla strana amicizia tra Azraphel un angelo esigente, commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica Crowley (David Tennant).

Good Omens: Michael Sheen insieme a David Tennant durante una scena della serie

Essendo stati sulla Terra sin dall'Inizio, e avendo ormai sventato l'Apocalisse, Azraphel e Crowley stanno tornando a una comoda vita tra i mortali a Soho, Londra. Questo fino a quando l'arcangelo Gabriele (Jon Hamm) si presenta inaspettatamente alla porta della libreria di Azraphel senza ricordare chi sia o come sia arrivato lì. Mentre Crowley non comprende perché l'arcangelo sia venuto in libreria, Azraphel è ansioso di risolvere il mistero che si cela dietro la condizione di Gabriele. Tuttavia, nascondere l'arcangelo sia al Paradiso sia all'Inferno sconvolge rapidamente le loro vite in modo imprevisto. Per risolvere il mistero e ostacolare il Paradiso e l'Inferno, il duo avrà bisogno di qualcosa di più di un miracolo: dovrà fare ancora una volta affidamento l'uno sull'altro.

Un mistero che ci porta da prima dell'Inizio, ai tempi biblici, al furto di tombe nell'Edimburgo vittoriana, al Blitz nell'Inghilterra degli anni '40, fino ai giorni nostri, il cast della seconda stagione di Good Omens include Michael Sheen e David Tennant rispettivamente nei ruoli dell'angelo Azraphel e del demone Crowley. Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell'Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell'Arcangelo Uriele.

Good Omens: Michael Sheen e David Tennant in una scena della serie

Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell'Inferno: Liz Carr nel ruolo dell'Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.