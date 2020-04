Gone Girl: Quando Ben Affleck disse sì al nudo frontale ma fece storie per un cappello

Ben Affleck acconsenti al nudo frontale durante le riprese di Gone Girl ma bloccò la produzione per 4 giorni a causa di un cappello degli Yankees.

Ben Affleck non fece storie quando David Fincher gli propose di girare una scena di nudo frontale durante le riprese di Gone Girl. Poi però bloccò l'intera produzione del film, creando disagi di ogni tipo, per quattro giorni a causa di un cappello degli Yankees.

L'amore bugiardo - Gone Girl: Ben Affleck in una scena a torso nudo

Per Affleck quello di Gone girl è stato il primo nudo integrale della sua carriera, l'attore accettò dopo che il regista David Fincher gli spiegò che voleva realizzare un film in perfetto stile europeo e che, nel bene e nel male, non ci doveva essere vanità da parte degli attori in quanto voleva che i personaggi venissero percepiti come autentici e veritieri.

Fin qui tutto bene. Qualche mese dopo però l'intera produzione di L'amore bugiardo - Gone Girl venne bloccata per più di quattro giorni perché Ben Affleck si rifiutò di indossare un cappello dei New York Yankees in una scena in cui Nick, il personaggio interpretato da Ben, doveva recarsi all'aeroporto. Affleck, originario di Boston e di conseguenza fan sfegatato dei Patriots, disse al regista: "David, lo sai, ti voglio un bene dell'anima, farei qualunque cosa per te ma non indosserò mai un cappello degli Yankees".

Dopo una lunga discussione durata quattro giorno il regista decise di cambiare la sua iniziale visione del film trovando un compromesso: la scelta ricadde su un cappello dei New York Mets. Nella sezione "extra" del DVD del film David Fincher descrivi Ben Affleck, come un attore poco professionale, il regista sta evidentemente scherzando ma è comunque curioso che abbia comunque deciso di menzionare quell'incidente in particolare.

Reese Witherspoon, attrice e produttrice di L'amore bugiardo - Gone Girl, intervistata da Andy Cohen durante un episodio di "Watch What Happens Live" andato in onda lo scorso giugno, ha ammesso di aver visto, anche se solo per pochi secondi, il pene di Ben Affleck. Cohen ha rincarato la dose chiedendole una sua opinione sul membro dell'attore; dopo essere scoppiata a ridere la Witherspoon ha dichiarato: "Era incredibile, davvero, congratulazioni Jennifer Garner".