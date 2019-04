Gomorra: il riassunto di tutte le stagioni in un video!

Gomorra: Salvatore Esposito e Ivana Lotito in una scena del primo episodio della quarta stagione

Gomorra in cinque minuti: il riassunto di tutte le stagioni della serie in un video che inaugura la rubrica Serie Tv in Pillole. Con questi speciali video vi condurremo alla scoperta di tutte le più grandi serie tv del momento, raccontandovi in meno di cinque minuti il meglio del piccolo schermo e, a proposito di meglio, abbiamo deciso di dare il via alle danze con la strepitosa Gomorra - La Serie, il popolare show italiano trasmesso da Sky.

Proprio in questi giorni su Sky stiamo guardando con il fiato sospeso l'attesa quarta stagione di Gomorra - La Serie (ve ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione degli episodi tre e quattro di Gomorra) e ci è sembrato dunque un momento propizio per fare il punto della situazione, illuminando i snodi principali della trama anche a quella parte di pubblico che ha deciso di avvicinarsi ora per la prima volta allo show oppure che, più semplicemente, ha bisogno di un breve riassunto per riprendere la visione.

Gomorra è diventata un fenomeno di culto a partire dalla sua prima apparizione sul piccolo schermo, raggiungendo subito un successo strepitoso che non sembra dare segnali di cedimento: anche le battute di Gomorra ormai sono cult! Nel cast troviamo Salvatore Esposito nei panni del protagonista Gennaro Savastano, detto Genny, Marco D'Amore nel ruolo di Ciro e tantissimi altri talenti come Marco Palvetti, Fortunato Cerlino e Cristiana Dell'Anna. Tra violenza e colpi di scena Gomorra dipinge un universo criminale assolutamente spietato e paradossalmente coinvolgente e proprio per questo vi riassumiamo i suoi passaggi fondamentali nel nostro speciale video. Ecco il video:

