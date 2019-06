Gomorra: presi gli assassini di Mirko Romano, il killer che ispirò Valerio 'o Vocabolario

Gomorra prende i suoi personaggi dalla cronaca e Mirko Romano - il camorrista che ispirò Valerio 'o Vocabolario - è uno dei tanti. Romano fu ucciso nel 2012, ma i suoi assassini sono stati arrestati.

Il personaggio di Valerio in Gomorra - La Serie, interpretato da Loris De Luna nella serie Sky, aveva molte cose in comune con il camorrista che lo aveva ispirato, Mirko Romano, a partire dal cognome. Proprio come Valerio, anche Mirko Romano non apparteneva certo all'ambiente della malavita napoletana, ma anzi, era un ragazzo di buona famiglia, che fino a 22 anni aveva vissuto con i genitori, due persone perbene a Via Giacinto Gigante, al Vomero. Ad un certo punto, la vita di Mirko prende una svolta radicale nel momento in cui il ragazzo inizia a frequentare camorristi, ritagliandosi in breve tempo, un ruolo di rilievo nel Sistema. La vita "perbene" che aveva fatto fino a quel momento, con un matrimonio in giovane età con una ragazza del suo ambiente, lascia drasticamente spazio a quella più "avventurosa" di un camorrista sempre in fuga, gestore di una piazza di spaccio a Melito che gli fruttava più di 40mila euro mensili.

Considerato dai pentiti un uomo "di grande esperienza criminale e carisma" - nonostante non fosse cresciuto in un contesto malavitoso - Mirko Romano aveva tra i suoi punti di forza anche il fatto di essere acculturato e di parlare in italiano corretto, proprio come Valerio in Gomorra. Mirko, non si fidasse di nessuno e girasse con due pistole, fu ucciso a tradimento dai suoi stessi compagni del clan Amato-Pagano perché considerato pericoloso e a rischio pentimento. Dopo essere stato ferito in auto, Mirko Romano tentò la fuga, ma fu ammazzato sula rampa di accesso all'asse mediano di Melito. Nessuno, tra i collaboratori di giustizia che hanno indicato i mandanti dell'omicidio di Romano, hanno saputo spiegare le circostanze in cui il ragazzo cambiò vita.

Gomorra 3: Enzo e Valerio (Arturo Muselli e Loris De Luna)

In Gomorra 4 il personaggio di Valerio Romano viene ucciso in circostanze simili, proprio da un membro del suo clan, in un clima di sospetti che si fa sempre più soffocante e che stritola sia lui che l'amico fraterno Enzo 'o Sangueblu.

Per quanto riguarda il futuro della serie ideata da Roberto Saviano, la stagione 5 di Gomorra, già confermata da tempo ed è in via di scrittura. A Natale invece, è atteso il film L'Immortale, che ricostruirà la vita di Ciro Di Marzio, il personaggio interpretato da Marco D'Amore, uscito di scena (con grande clamore) alla fine della terza stagione.