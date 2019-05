Gomorra: per L'immortale al via riprese del film a San Giorgio a Cremano

Per le riprese del film L'Immortale, spin off di Gomorra - La Serie, incentrato sul personaggio di Ciro, il set si sposta a San Giorgio a Cremano.

L'immortale a San Giorgio a Cremano: le riprese del film, spin off di Gomorra - La serie, sono iniziate da qualche giorno e la città alle pendici del Vesuvio è stata scelta come location per la storia di Ciro Di Marzio.

Gomorra - La Serie ha ampliato il suo universo con il film L'Immortale, incentrato sul personaggio di Ciro interpretato da Marco D'Amore e annunciato nel finale della quarta stagione della serie, tra i set scelti dalla produzione per le riprese dello spin off cinematografico c'è San Giorgio a Cremano, la cittadina che ha dato i natali al compianto Massimo Troisi.

L'Immortale (titolo non ancora ufficializzato) racconterà la storia di Ciro, il personaggio interpretato da Marco D'Amore, uscito di scena nel drammatico finale della terza stagione della serie dove fu ucciso per mano di Genny Savastano (Salvatore Esposito). Vedremo la nascita del protagonista sopravvissuto al terremoto dell'Irpinia del 1980, il suo farsi strada nella criminalità napoletana fino a diventare l'uomo di fiducia del boss Pietro Savastano, la sua amicizia con Genny e di come si è guadagnato sul campo il soprannome di Immortale che lo accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni.

Gomorra - La serie: Marco D'Amore e Salvatore Esposito in una scena della serie

Le riprese del film hanno recentemente impegnato la zona Est di Napoli, coinvolgendo i quartieri di Barra e Ponticelli. Il Mattino di Napoli riporta che la cittadina di San Giorgio a Cremano è stata scelta dai produttori come una delle location principali del film. Come possiamo leggere sull'edizione online del quotidiano partenopeo il sindaco Giorgio Zinno ha dichiarato tra l'altro "San Giorgio a Cremano in questi giorni sta ospitando una grande produzione cinematografica con attori e addetti ai lavoratori che hanno deciso di impiegare anche molti concittadini sul set dando loro l'opportunità di assistere e partecipare alle riprese, nonché di rivedersi nella pellicola. Ma ciò che più ci fa piacere è aver mostrato loro il nostro patrimonio artistico ed aver suscitato un interesse tale che le nostre ville e la nostra città saranno in futuro, come ci hanno detto, set cinematografici per altre, nuove produzioni".

Dopo aver diretto alcuni episodi della quarta stagione di Gomorra - La Serie, Marco D'Amore sarà il regista anche di questo film dedicato al suo personaggio che lui ha definito avere "la potenza, la dignità dei grandi protagonisti della letteratura, come l'Amleto o lo Iago di Shakespeare, il Caligola di Camus". Leonardo Fasoli, firmerà la sceneggiatura, la produzione sarà della Cattleya, il suo fondatore Riccardo Tozzi ha dichiarato "sin dall'inizio avevamo in mente di dedicare, nell'intervallo fra due stagioni, uno spazio alla storia di Ciro Di Marzio. Questo è il primo grande progetto crossmediale italiano".

In attesa della stagione 5 di Gomorra, già confermatada tempo, i fan aspettano di vedere L'immortale, che dovrebbe uscire in sala nel periodo di Natale: a Ciro Di Marzio sicuramente non spaventa l'idea di confrontarsi con i consueti cinepanettoni che inondano le sale in quel particolare periodo dell'anno.