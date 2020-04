Gomorra, quando Genny Savastano incontrò Diego Armando Maradona: "Ma sei pazzo?"

Salvatore Esposito ha rivelato che Diego Armando Maradona è un grande fan di Gomorra - La serie. L'attore napoletano, interprete di Genny Savastano, ricorda con emozione il simpatico scambio di battute con il suo idolo, grande ammiratore della serie e del personaggio interpretato da Salvatore.

Salvatore Esposito è un grande appassionato di calcio e tifoso del Napoli. Il Genny Savastano di Gomorra - La Serie, segue tutte le partite della sua squadra del cuore, e conosce personalmente ogni giocatore della rosa partenopea. Intervistato su Instagram da calciomercato.com ha parlato del più forte giocatore di sempre, ovvero Diego Armando Maradona: "È il più forte giocatore di tutti i tempi - ha detto emozionato - Io ho avuto il piacere di vederlo palleggiare a due metri da me. Emozione pura, è il calcio. Quando vedo le sue immagini, penso a lui nel calcio moderno dove quando ti sfiorano è subito fallo".

Diego Maradona: un primo piano di Diego Maradona nel documentario

Poi Salvatore ha voluto raccontare un aneddoto legato al 'Pibe de Oro':"Lui ha giocato in un calcio dove ti distruggevano, non ti lasciavano tempo di respirare e faceva quello che faceva. Oggi ogni contatto è visto con la lente d'ingrandimento. È un fan di Gomorra. Mi ha fatto i complimenti e quando ci siamo abbracciati per la prima volta mi ha detto 'È un grande onore'. Gli ho detto 'Ma che sei pazzo, Maradona è Maradona'".